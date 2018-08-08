معامله ۳۶ هزار تن مواد شیمیایی در بورس کالا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران، ۲ هزار ۳۳۰ تن قیر، یک هزار تن گوگرد و ۲۵ هزار تن وکیوم باتوم نیز در این تالار معامله شد.

علاوه براین، یک هزار و ۷۰۰ تن قیر نیز در تالار صادراتی بورس کالای ایران دادوستد شد. براساس این گزارش، ۱۰هزار تن شمش بلوم نیز در تالار محصولات صنعتی و معدنی مورد معامله قرار گرفت.

همچنین تالار محصولات کشاورزی هم در این روز شاهد معامله ۹۴۰ کیلوگرم زعفران رشته ای، ۱۳هزار و ۷۶۵ تن گندم و ۵ هزار و ۵۵۰ تن شکر بود.

بازار فرعی بورس کالای ایران نیز طی این روز ۸۳۶ تن سبد پروفیل فولادی را تجربه کرد.