مسئولان برای جلب اعتماد مردم تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جت‌الاسلام محمد فخرالدینی امروز در جلسه کارگروه اقتصادی شورای سیاست‌گذاری و راهبردی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی استان یزد اظهار داشت: کشور ما امروز در حالی در آستانه چلهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار گرفته که دشمن با تمام قوا وارد عمل شده تا با وارد کردن ضربه های اقتصادی به اهداف خود دست پیدا کند.

وی بیان کرد: دشمنان در این جنگ با تمام قدرت خود وارد شده اند و لازم است مسئولان دقت نظر، تدبیر و نظارت کافی را در حوزه اقتصادی داشته باشند.

فخرالدینی، یکی از بزرگترین آفت هایی که می تواند دامنگیر جامعه شود را آفت اقتصادی دانست و افزود: کشور ما در طول ۴۰ سال گذشته در آرامش کامل نبوده و این تحریم ها از اوایل انقلاب نیز وجود داشته و آنچه در این شرایط حائز اهمیت است، اتحاد مردم، شفاف سازی از سوی مسئولان و تلاش برای جلب اعتماد مردم است.

وی، امنیت اقتصادی را یکی از اهداف کمیته بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد و اظهار داشت: همواره باید مردم را امیدوار کرد بر این اساس ضروری است برای امنیت اقتصادی در راستای اعتمادسازی جامعه اقدامات ویژه‌ای صورت گیرد.

جانشین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد نیز در این جلسه با اشاره به اینکه در منزلگاه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم، اظهار داشت: ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی، آیینه تبلور بلوغ، رشد، تکامل و تعالی نظام محسوب می‌شود انقلابی که در واقع به دست توانای امام راحل به پیروزی رسید و به‌ عنوان معجزه قرن و مهمترین رویداد در صحنه منطقه‌ای و بین‌المللی با شعار، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی در احیای هویت ملی دارای دستاوردهای ویژه‌ای است.

سعید زارع با اشاره به تشکیل کمیته اقتصادی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی افزود: یکی از مهمترین اقداماتی که در کارگروه‌ها دنبال می شود، ارائه کارنامه ۴۰ ‌ساله نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی بیان کرد: طبیعی است که این کارنامه دارای برخی نقاط قوت و ضعف است که باید نقاط ضعف را شناسایی و رفع و نقاط قوت را تقویت کرد.