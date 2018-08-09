ظرفیت های گلستان استفاده نشد/ رسانه ها امید تزریق کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد چوپانی صبح پنج شنبه در نشست خبری اظهار کرد: کشور در شرایط ویژه ای قرار دارد و استکبار جهانی این بار جنگ اقتصادی به راه انداخته است.

وی با اشاره به این که آمریکا کشورهای چند ملیتی را که با ایران کار می کنند تحریم می کند از اینرو بسیاری از شرکت های چند ملیتی بزرگ با ایران قطع ارتباط کرده اند، افزود: دولت سیاست جدیدی را در پیش گرفته و تلاش داریم بتوانیم با کشورهای کوچک اروپا و آسیا مراودات بیشتری داشته باشیم.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان با بیان این که دولت مدیریت تنظیم بازار را از جهادکشاورزی گرفت و به صنعت، معدن و تجارت واگذار کرده است، یادآور شد: همچنین دولت اختیارات استانداران را در تنظیم بازار افزایش داده تا معضلات این حوزه در استان ها حل شود.

وی ادامه داد: دولت برای جلوگیری از رانت خواری به ۲۰ قلم کالای اساسی که دارو هم در این لیست قرار دارد ارز دولتی تخصیص می دهد و واردات مابقی کالاها با ارز بازار انجام می شود تا عده ای از این شرایط سوء استفاده نکنند.

چوپانی از این تصمیم دولت به عنوان تصمیم مقدس یاد و تصریح کرد: انتظار داریم رسانه ها منفی گرایی نکنند و سیاه و سفید موضوعات را با هم ببینند.

وی اضافه کرد: گلستان ظرفیت های خوبی برای توسعه دارد اما از این ظرفیت ها تاکنون به خوبی بهره نبرده ایم؛ گلستان دارای حاشیه ساحلی بزرگی است می توانیم آن را به دهکده توریستی و شبهه و نیز تبدیل کرده و برای مردم آرزو خلق کنیم.

وی به ظرفیت های طبیعی استان اشاره و بیان کرد: می توانیم پتانسیل های طبیعی استان را به دهکده های توریستی برای کشورهای اسلامی تبدیل کنیم.

اختصاص ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت به گلستان

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان با تاکید بر این که باید به مفاخر استان ببالیم و برای جوانان امید ایجاد کنیم، گفت: یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت برای ایجاد اشتغال جدید خانگی و افزایش تولید در گلستان درنظر گرفته شده و با این تسهیلات می توانیم بسیاری از کارخانه ها و واحدهای تولیدی و اشتغالزا را احیاء کنیم.

وی با تاکید بر این که باید نسبت به گذشته متمایز فکر کرده و امید را به جامعه تزریق کنیم، افزود: اگر شرایط موجود نگران کننده است ناشی از سیاست های نادرست گذشته است که باعث شده به رکود برسیم.

چوپانی متذکر شد: در شرایط فعلی در سیاست، اقتصاد و مسائل اجتماعی باید نیازهای جدید را مدنظر قرار داده و برای آن ها پاسخ جدید پیدا کنیم و نیاز داریم رسانه ها امیدبخش و انرژی زا باشند.