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۲۰ آذر ۱۳۸۲، ۱۰:۲۷

عنان روند بازسازي افغانستان را با صدراعظم آلمان بررسي مي كند

دبير كل سازمان ملل براي ديدار و گفتگو با صدراعظم آلمان به اين كشور سفر كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان، كوفي عنان دبيركل سازمان ملل امروز وارد برلين پايتخت آلمان شد .
براساس گزارشهاي رسيده دبيركل سازمان ملل در نظر دارد با گرهارد شرودر صدراعظم آلمان ديدار و پيرامون مسئله بازسازي و برقراري امنيت و ثبات در افغانستان به گفتگو و تبادل نظر بپردازد.
عنان همچنين قرار است با يوشكا فيشر وزير امورخارجه و آنجليكا مركل دبيركل حزب سوسيال دمكرات ( س د او)  نيز ديدار و گفتگو نمايد .
دبير كل سازمان ملل روز جمعه نيز در دانشگاه توبينگن به ايراد سخنراني خواهد پرداخت . گفتني است دومين كنفرانس بازسازي افغانستان قرار است در بن برگزار شود .

کد مطلب 43699

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