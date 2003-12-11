عنان روند بازسازي افغانستان را با صدراعظم آلمان بررسي مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان، كوفي عنان دبيركل سازمان ملل امروز وارد برلين پايتخت آلمان شد .

براساس گزارشهاي رسيده دبيركل سازمان ملل در نظر دارد با گرهارد شرودر صدراعظم آلمان ديدار و پيرامون مسئله بازسازي و برقراري امنيت و ثبات در افغانستان به گفتگو و تبادل نظر بپردازد.

عنان همچنين قرار است با يوشكا فيشر وزير امورخارجه و آنجليكا مركل دبيركل حزب سوسيال دمكرات ( س د او) نيز ديدار و گفتگو نمايد .

دبير كل سازمان ملل روز جمعه نيز در دانشگاه توبينگن به ايراد سخنراني خواهد پرداخت . گفتني است دومين كنفرانس بازسازي افغانستان قرار است در بن برگزار شود .