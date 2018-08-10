۹ هزار نفر به پزشکی قانونی آذربایجان شرقی مراجعه کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام صمدی راد افزود: این رقم درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲.۳۷ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: از این تعداد ۲ هزار و ۴۹۳ نفر زن و ۷ هزار و ۹۴ نفر مرد بودند.

صمدی راد اظهار داشت: آمار مراجعه کنندگان مدعی نزاع در سال گذشته ۳۵ هزار و ۳۳۷ نفر بود که از این تعداد ۹ هزار و ۵۳۵ نفر زن و ۲۵ هزار و ۸۰۲ نفر مرد بودند.

وی تاکید کرد: مراجعه کنندگان در هنگام مراجعه به پزشکی قانونی باید به خاطر داشته باشند که ظاهر خون آلود تاثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد.

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی گفت: مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات نوع جراحت و عمق آن است و معاینه دقیق تر ضایعات نیازمند تمیزبودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناس پزشکی قانونی است.

وی یادآور شد: برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.

صمدی راد ادامه داد: در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کند، سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.