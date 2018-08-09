به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی جروزالم پست، دولت جدید کلمبیا به ریاست جمهوری «ایوان دوکه مارکز» امروز پنجشنبه از بازنگری در تصمیم دولت پیشین این کشور برای به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک کشور مستقل خبر داد.

کلمبیا در این خصوص اعلام کرد که تصمیم دارد تا تصمیم دولت سابق این کشور درباره فلسطین را مورد تجدید نظر قرار دهد.

«کارلوس هلمز» (Carlos Holmes) وزیر خارجه جدید کلمبیا نیز در این خصوص اعلام کرد: با توجه به اینکه در تصمیم رئیس‌ جمهوری که دوره‌ اش رو به اتمام بوده، اشکالات و غفلت‌ هایی صورت گرفته است، دولت کنونی محتاطانه پیامدهای این تصمیم گیری را بررسی و طبق قوانین بین‌ المللی اقدام خواهد کرد.

این درحالی است که سفارت رژیم صهیونیستی در کلمبیا ساعاتی پیش با انتشار بیانیه ای توئیتری به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک کشور مستقل توسط «بوگوتا» را محکوم کرد.

در بیانیه توئیتری سفارت رژیم صهیونیستی در کلمبیا در این باره آمده است: این اقدام کلمبیا به مثابه سیلی به صورت ما است و با قرابت روابط میان دو طرف در تضاد است.

دفتر نمایندگی دیپلماتیک تشکیلات خودگردان فلسطین در کلمبیا نیز ساعاتی پیش با انتشار بیانیه ای مطبوعاتی اعلام کرد: کلمبیا فلسطین را به عنوان دولتی مستقل، آزاد و دارای حاکمیت به رسمیت شناخته است.

در بیانیه مذکور در این باره آمده بود: این تصمیم در راستای تقویت و تحکیم روابط دوجانبه دیپلماتیک میان دو طرف به شمار می آید. این اقدام قطعاً در آینده تقویت نیز خواهد شد.

لازم به ذکر است، پس از اقدام مذکور توسط این کشور در آمریکای جنوبی، اکنون ۱۴۰ کشور فلسطین را به عنوان یک دولت مستقل به رسمیت شناخته اند.

این درحالی است که «تیسیر جرادات» معاون وزیر خارجه فلسطین نیز ساعاتی پیش در گفتگو با خبرنگار آناتولی اعلام کرد که دولت کلمبیا کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناخته است.

جرادات در این باره گفت: «مانوئل سانتوس» رئیس جمهوری پیشین کلمبیا پیش از پایان دوره ریاست جمهوری خود، نامه ای را به ریاض المالکی وزیر خارجه فلسطین ارسال کرده که طی آن کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناخته است.

جرادات افزود که پیش بینی می‌شود در سفر ریاض المالکی وزیر خارجه فلسطین طی روزهای آینده به پاراگوئه، این کشور نیز فلسطین را به رسمیت بشناسد.