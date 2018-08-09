اختلافات عامل عقب ماندگی استان گیلان است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی جعفرزاده بعدازظهر پنج شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گیلان که در دفتر این نماینده برگزار شد با اشاره به موضوع برجام، اظهار کرد: برجام برای کشور ثمرات مثبت زیادی داشته ولی صحبت های رئیس جمهور آمریکا و ادامه تحریم ها سبب ایجاد مشکلات جدید برای کشور شد.

وی با بیان اینکه مقامات آمریکایی صحبت از مذاکره بدون پیش شرط با مقامات ایرانی می کنند، افزود: هیچ کدام از پیش شرط های آمریکا برای ما قابل قبول نیست.

نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه در عرصه بین المللی هیچ گزینه ای جزء مقاومت نداریم، گفت: این ایستادگی و مقاومت تنها منحصر به مردم نمی شود بلکه مسئولان و سران قوا باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

وی همچنین به حضور استاندار غیربومی در استان گیلان و مخالفت خود در این زمینه اشاره و خاطرنشان کرد: در حال حاضر همه مسئولان از تصمیم وزارت کشور در این زمینه حمایت می کنند و استاندار گیلان نیز تمام تلاش خود را برای توسعه و پیشرفت گیلان انجام می دهد.

جعفرزاده با بیان اینکه متاسفانه وجود برخی از اختلافات سبب عقب ماندگی استان گیلان می شود، تصریح کرد: همه باید برای رشد و توسعه همه جانبه استان گیلان تلاش کنیم.

وی تکمیل و بهره برداری از راه آهن قزوین- رشت برای توسعه گیلان را یکی از اولویت ها استان دانست و گفت: متاسفانه در حال حاضر این موضوع با تأخیر همراه شده است.

نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی همچنین به پروژه آزاد راه قزوین - رشت نیز اشاره کرد و یادآور شد: در تلاش هستیم با مشارکت یکی از بانک ها ۸ کیلومتر باقیمانده از این پروژه را تکمیل کنیم.

وی همچنین با گلایه از رفتن نصرتی شهردار رشت، افزود: اینکه مدیری با پیشنهاد یک پست بالاتر مسئولیت خود در یک شهر یا سازمان و اداره ای را ترک کند درست نیست. متاسفانه شهر رشت آنگونه که شایسته بوده پیشرفت نکرده است.

نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعضای شورای شهر رشت باید فردی را برای مدیریت شهری انتخاب کنند که در حد و اندازه قدمت این شهر باشد، گفت: در این میان باید از شهردار انتخابی تعهد گرفته شود که به هر دلیلی پست مدیریتی خود را ترک نکند.

وی با اشاره به وضعیت اسفناک دو رودخانه زرجوب و گوهررود رشت، خاطرنشان کرد: برای رسیدگی به وضعیت این دو رودخانه نیازمند تأمین منابع مالی است.