کشف احتکار ۱۵۰۰ تن حبوبات در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، بازرسی های گشت مشترک اداره کل صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی، جهت کشف انبار و احتکار جنس های غیرقانونی با جدیت ادامه دارد که در این راستا در یکی از انبارهای حاشیه تبریز، هزار و ۵۰۰ تن انواع حبوبات کشف شد.

مدیر این واحد اقدام به واردات انواع حبوبات با ارز دولتی کرده اما ضوابط قیمت گذاری را رعایت نکرده بود که پرونده این واحد به تعزیرات حکومتی ارسال و حکم لازم صادر می شود.

بخشی از مواد این انبار نیز با قیمت غیرقانونی وارد بازار شده و با قیمت بالاتر به فروش می رسید.

گفتنی است، عموم مردم می توانند هر گونه تخلفات درباره احتکار اجناس را به سامانه ۱۲۴ اعلام کنند.