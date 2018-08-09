قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل شهردار تهران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن علیجانی در جمع خبرنگاران در پاسخ یه این سوال که قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل حال شهردار تهران می شود یا خیر، اظهار داشت: همکاران بنده مدت های زیادی روی این طرح کار کردند و در کشور اثرگذار بود، امروز بسیاری از بازنشستگان در شغل های دوم در کشور مشغول به کار هستند و امکان ورود از جوانان سلب شده است.

وی گفت: بررسی ها نشان دهنده تغییر ۴۰۰ مدیر تراز بالا در کشور در پی تصویب این قانون است و در مجموع در سه قوه، شهرداری ها و نهادهای عمومی غیر دولتی مانند جهاد دانشگاهی، بیش از ۴ هزار نفر مشمول این قانون می شوند، اما حتی اگر یک نفر عوض شود، سبب ایجاد امید در کشور می شود، مجلس توجه به جوانان دارد.

نماینده مردم شهرستان های تهران، ری، پردیس، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تصویب این قانون در شورای نگهبان و ابلاغ آن شامل همه مدیران، حتی شهردار تهران خواهد شد، قانون برای همه باید اجرا شود، البته این قانون تا حدودی سلبی است، گفته چه کسانی نباشند، حالا باید ما فکر کنیم که چطور قانون ایجابی در این خصوص داشته باشیم که حضور جوانان را مطرح کند.

وی افزود: واضح است که این طرح برای شرایط فعلی کشور ما است، امروز برای حضور جوانان در کشور و اشتغال جوانان نیاز جدی وجود دارد و اجرای آن با قدرت توسط نمایندگان پیگیری می شود.