راه اندازی قطار حومه ای اطراف تهران ۳میلیارد یورو بودجه نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن علیجانی زمانی در جمع خبرنگاران در خصوص آب کشاورزی بخش «فشافویه» طی سخنانی گفت: دو سوم وسعت شهرستان ری متعلق به بخش حسن آباد در انتهای تهران است، که می بایست توجه ویژه ای به مشکلات آب، کشاورزی، صنعتی و مشکلات مردم و نیز توانمندی بسیار جوانان این بخش شود.

وی گفت: در حال حاضر در پشت سد شهید «کلانتری» ۱۲ میلیون متر مکعب آب هست، که سهم روستاهای پایین دست به وسعت ۳ هکتار، ۸ میلیون متر مکعب است، که باید در شبکه های پایین دستی سد انجام شود، مطالعات انجام شده و در حال پیگیری اجرا هستیم.

نماینده مردم شهرستان های تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: ظرفیت های آبی دیگر این بخش را نیز از کانال « نواب» پیگیری می کنیم، چرا که سهم شهرستان ری از این کانال بگیریم، کشاورزی کهریزک در حال رفتن به سوی صنعت است، ۲ متر مکعب آب نیز در انتهای حسن آباد است، که در دشت ورامین رها می شود، که باید داده شود.

وی به سهم دشت طلایی ری از آب رودخانه کرج نیز اشاره کرد و افزود: این سهم برای سال های بسیار دور بوده و منتفی شده است، اما باید با توجه به ظرفیت های کشاورزی، صنعتی و شهرک فرودگاهی سهم آب فشافویه داده شود.

دولت مکلف به پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی های خود به تامین اجتماعی در سال جاری است

علیجانی در پاسخ به سوالی در خصوص بدهی های دولت به تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی ۴۰ میلیون بیمه شده دارد، که از نظر درمانی تحت پوشش این سازمان هستند، البته باید این سازمان عدالت را بیشتر رعایت کند، به عنوان مثال بیمارستان «میلاد» در شمال تهران قرار دارد، در حالی که بیشتر بیمه شدگان در جنوب تهران و شهرستان ها سکونت دارند، در شهرستان بهارستان ۷۰۰ هزار نفر جمعیت سکونت دارند، اما حتی یک بیمارستان تامین اجتماعی در این منطقه نیست و باید حضور تامین اجتماعی جدی تر باشد.

وی عملکرد سازمان تامین اجتماعی را در مجموع مثبت قلمداد کرد و گفت: این سازمان نزدیک ۲۰ هزار میلیارد تومان از بودجه خود را در بخش درمان هزینه می کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بین بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی را بین ۱۰۰ الی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: مجلس در بودجه ۹۷ دولت را الزام به پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی های خود به سازمان تامین اجتماعی کرد، اما نمی دانیم، این مبلغ هنوز تخصیص داده شده است، یا خیر، اما باید این سازمان تقویت شود.

لزوم احداث هزار کیلومتر قطار حومه ای برای شهرستان های اطراف تهران

وی در خصوص قطار شهری تهران- پردیس نیز گفت: یکی از مسائل مهم استان تهران بحث حمل و نقل است، اگر ما بتوانیم قطار حومه ای ۱۵ شهرستان استان تهران به شهر تهران را راه اندازی کنیم، صرفه جویی بزرگی در مصرف سوخت و زمان مردم و کاهش آلودگی هوای تهران داشته ایم، روزانه ۴ میلیون نفر از شهرستان های اطراف وارد شهر تهران می شوند، در یکی ۲ سال آینده نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر در پردیس مستقر می شوند.

علیجانی زمانی از تدوین پکیج حمل و نقل راهبردی با حضور استاندار تهران، شهردار تهران و نمایندگان خبر داد و گفت: باید مسائل و مشکلات شهر تهران را به صورت یک پکیج ببینیم، این شهر مسائلی دارد، که از نقاط مختلف به آن تحمیل می شود، که نمی شود، تنها با بودجه شورای شهر و بودجه کم مجلس رفع کرد، یکی از این مسائل راه اندازی هزار کیلومتر قطار حومه ای تهران است، که ۳ میلیارد یورو هزینه اجرای این طرح است.