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۱۹ مرداد ۱۳۹۷، ۰:۳۵

سوریه حمله ائتلاف سعودی به اتوبوس دانش آموزان یمنی را محکوم کرد

سوریه حمله ائتلاف سعودی به اتوبوس دانش آموزان یمنی را محکوم کرد

دولت سوریه تازه ترین جنایت ائتلاف سعودی در حمله به اتوبوس دانش آموزان یمنی را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دمشق جنایت وحشیانه ائتلاف سعودی در حمله به اتوبوس دانش آموزان یمن در صعده را که منجر به کشته و زخمی شده ده ها نفر شد، محکوم کرد.

در جنایت ائتلاف تحت رهبری سعودی در حمله به اتوبوس دانش آموزان یمنی در بازار ضحیان صعده،  ۴۷ نفر شهید و ۷۷ نفر دیگر زخمی شدند.

این حملات در راستای جنایت های روزانه ائتلاف تحت رهبری عربستان علیه شهروندان یمنی صورت می گیرد، حملاتی که بیش از سه سال است شروع شده و در سایه سکوت و همدستی جامعه بین الملل و نهادهای حقوق بشری ادامه دارد.

عربستان از فروردین سال ۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور عربی و با کمک و چراغ سبز آمریکا، حملات گسترده ای را علیه یمن فقیرترین کشور عربی آغاز کرد تا به بهانه بازگرداندن رئیس جمهوری مستعفی این کشور به قدرت، به اهداف و زیاده‌خواهی های سیاسی خود جامه عمل بپوشاند.

کد مطلب 4370479

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