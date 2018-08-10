به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده شامگاه پنجشنبه در رأس هیئتی با همراهی تعدادی از مسئولان این شهرستان به مناسبت روز خبرنگار در منزل خبرنگار شهید روحالله مؤمنیان حضور یافت و در سخنانی تاکید کرد: ارزشهای انقلاب اسلامی باید پاسداری شوند و در این راه خبرنگاران به عنوان یکی از مهمترین ارکان فرهنگ عمومی نقشی تعیین کننده دارند.
وی بر ترویج و پاسداشت از ارزشهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تأکید داشت و گفت: بهترین یادواره برای شهیدان این است که ما راهشان را تداوم بخشیم و در این مسیر بر آرمانهای انقلاب اسلامی بمانیم.
شهدا راه درستی را انتخاب کردند
معاون وزیر ارشاد کابینه دوازدهم گفت: شهدا راه درستی را انتخاب کردند که این راه از خط سرخ خون حسین(ع) نشئتگرفته و پاسدار آرمانهایمان است لذا ما همواره خود را مدیون شهدا میدانیم.
موالیزاده تاکید کرد: امروز در مقطع حساس کنونی که دشمنان فرهنگ و جوانان ما را نشانه گرفتهاند باید بیش از هر زمان هوشیار بود و به ترویج فرهنگ دینی در کنار پاسداری از آرمانهای انقلابی پرداخت.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در ادامه این دیدار از خانواده شهید مؤمنیان تقدیر کرد.
خبرنگار شهید روحالله مؤمنیان در ۳۰ اردیبهشتماه سال ۱۳۶۵ در جریان پاتک دشمن بعثی و در منطقه مهران درحالیکه ۱۹ سال داشت، به فیض بزرگ شهادت نائل شد.
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