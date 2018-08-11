کتاب زندگی و شخصیت مقام معظم رهبری منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در کتاب «هذا قائدی» با سبکی نوین و با فصلبندیهای منحصربفرد سعی شده است تا به همراه تصاویر ویژه هر بخش، به همه جنبههای شخصیتی حضرت آیتالله العظمی خامنهای (مدظله العالی) به صورتی که مخاطب آن عموم مردم جهان عرب باشند، پرداخته شود.
در این کتاب مخاطب از تولد، تحصیل، سبک زندگی، شخصیت، مدیریت مقتدرانه، زمان انقلاب و دوران مبارزه، دفاع مقدس و حال حاضر رهبر معظم انقلاب به خوبی مطلع خواهد شد.
علاوه بر آن این کتاب بیانکننده شخصیت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در کلام حضرت امام (ره) و بزرگان دین، همچنین شخصیتها، فرهیختگان، مبارزین و سیاستمداران دنیاست.
خوانندگان کتاب«هذا قائدی» در بخش پایانی آن، از زبان نزدیکان آیتالله العظمی سید علی خامنهای (در قالب مصاحبه) با جنبههای ناگفته و خاطرات زیبا و جذاب از زندگی ایشان آشنا میشوند.
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