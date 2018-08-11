کونگ فوکاران قمی قهرمانی کمیته توتایما کشور شدند

حسن عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های کونگ فوی قهرمانی کشور در سبک کمیته کونگ فو توتایما در رده سنی نوجوانان در حالی برگزار شد که سهم تیم اعزامی استان قم به این رقابت‌ها، به دست آوردن ۱۰ مدال رنگارنگ بود.



وی افزود: در این مسابقات کونگ فوکاران قمی توانستند با کسب این ۱۰ مدال در صدر جدول امتیازات تیمی قرار بگیرند و قهرمان شوند که ۳ مدال از این ۱۰ مدال به رنگ طلا بود و ۳ نقره و ۴ مدال برنز نیز به دست آمد.



رئیس هیئت کونگ فوی استان قم گفت: محمد رضا حکمتی، محمد مهدی مشهدی خانی و امیر حسین دهقان نصیری طلایی‌های تیم کونگ فوی توتایمای استان قم در این رقابت‌ها بودند و امیر محمد شعبانی، محمد علی فتحی و محمد مهدی ابراهیمی نقره گرفتند.



عباسی بیان داشت: همچنین تیم کونگ فوی سبک کومیته توتایمای قم در این رقابت‌ها ۴ مدال برنز هم کسب کرد که محمد امین هفته خانکی ، رضا فقیه رستمی، منوچهر داوودی و فرهاد میرزایی نفرات مدال آور تیم قم بودند که مقام سوم اوزان خود را کسب کردند.



وی عنوان کرد: یاسر تکمار و مرتضی سهامی مربیگری تیم اعزامی قم را به این مسابقات بر عهده داشتند همچنین دوره مربیگری درجه یک فدراسیون کونگ‌فو و حضور علی قنبری از استان قم برگزار شد.