استرالیا خواهان افزایش نقش سازمان ملل متحد در عراق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، استرالیا نیز همانند آمریکا از سازمان ملل متحد خواست تا با افزایش فعالیت خود در عراق، نقش بیشتری در بازگرداندن آرامش به این کشور داشته باشد.

وزیر امور خارجه استرالیا، شب گذشته اعلام کرد : سازمان ملل متحد به عنوان یک نهاد بی طرف در مناقشات جهان شناخته شده و در صورتی که این سازمان حضور خود در عراق را افزایش دهد؛ نیروهای شورشی عراقی هماهنگی بیشتری با این سازمان خواهند داشت و سازمان ملل متحد می تواند نقش اصلی خود در عراق، یعنی بازگرداندن آرامش به این کشور را ایفا کند.

الکساندر دوانر افزود: تمام گروههای عراقی ازجمله گروههای سنی، شیعه و کرد، سازمان ملل متحد را قبول دارند و همین امر

می تواند سبب حل اختلافات میان گروههای عراقی شود.

این درخواست استرالیا از سازمان ملل متحد در حالی انجام می شود که چندی پیش آمریکا نیز درخواست مشابهی از این سازمان کرده بود و بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، نیز اعلام کرده بود: موضع مورد بحث درباره عراق این است که جامعه بین المللی باید همه کمکهای احتمالی برای کمک به دولت و مردم عراق را برای احیای صلح و ثبات و رهایی از شرایط بد اقتصادی ارائه دهد .