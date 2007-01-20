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۳۰ دی ۱۳۸۵، ۱۲:۵۵

/ تحقق صلح جهانی در سایه عدالت - 6 / رئیس مرکز جهانی علوم اسلامی در گفتگو با مهر:

تحقق عملی صلح نیازمند معیارهای مبتنی بر عدالت است

تحقق عملی صلح نیازمند معیارهای مبتنی بر عدالت است

رئیس مرکز جهانی علوم اسلامی با اشاره به اینکه عدالت را می توان شرط لازم برای گسترش صلح دانست، تصریح کرد: از نظر فلسفی پایه صلح جهانی، فطرت مشترک و هویت واحد بشر و تحقق این بنیاد نظری در عرصه عمل نیازمند معیارهای مبتنی بر عدالت است.

حجت ‌الاسلام علیرضا اعرافی رئیس مرکز جهانی علوم اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تحقق صلح در پرتو عدالت اظهار داشت: از نظر بنیادی صلح و برابری جهانی باید پایه فلسفی و فکری داشته باشند و ادیان نیز از آن جهت که مرتبط با هویت واحد و فطرت مشترک بشر هستند، بنیاد فلسفی مناسبی را برای صلح و تساوی جهانی ارائه کرده اند.

وی افزود: اگر بشریت پایببند به یافتن پایه فلسفی برای گسترش صلح و برابری بر پایه فسلفی پایبندی نشان دهد و بر این حقیقت که همه انسانها دارای هویت واحدی بشری توجه کند، هویت واحد و فطرت مشترک بشری می تواند زمینه و بستری مناسب برای صلح و همزیستی تلقی شود.

حجت الاسلام اعرافی تصریح کرد: این صلح و همزیستی هنگامی به طور کامل تحقق می یابد که معیارهای عدالت مورد توجه قرار گیرد. از نظر فلسفی پایه صلح جهانی همان فطرت مشترک و هویت واحد بشر و تحقق این بنیاد نظری در عرصه عمل نیازمند معیارهای مبتنی بر عدالت است. گر چه در جزئیات تعریف و تحقق عدالت اختلافهایی وجود دارد اما بشر می تواند معیارهای واحدی برای آن تعیین کند.

رئیس مرکز جهانی علوم اسلامی گفت: عدالت را می توان شرط لازم گسترش صلح دانست، اما برای برقراری و گسترش آن شرط کافی تلقی نمی شود. نگاه معنوی و قدسی نیز یکی از شرایط مهمی است که باید حاکم باشد.

کد مطلب 437128

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