به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی، محمد فرجزاده صبح امروز در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: طرح آمارگیری نیروی کار با هدف برآورد شاخصهای نیروی کار و تغییرات آن در کل کشور، نقاط شهری و نقاط روستایی به صورت فصلی و سالانه با روش نمونهگیری چرخشی در فصول مختلف سال اجرا میشود.
وی افزود: این طرح در استان با همکاری ۳۰ نفر در قالب ماموران آمارگیر، بازبینان، کارشناسان گروه و کارشناسان مسوول اجرا خواهد شد.
فرجزاده ابراز داشت: در این طرح به مراجعه به دو هزار و ۲۸۰ خانوار نمونه شهری و روستایی اطلاعات مربوط به اشتغال و بیکاری خانوارها به صورت الکترونیکی جمعآوری میشود.
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