  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۱۶

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی خبر داد:

آغاز اجرای طرح آمارگیری نیروی کار استان آذربایجان‌شرقی

آغاز اجرای طرح آمارگیری نیروی کار استان آذربایجان‌شرقی

تبریز- معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی گفت: طرح نیروی کار فصل تابستان ۱۳۹۷ در استان از امروز ۲۰ مرداد لغایت دوم شهریور ماه سال جاری به اجرا در خواهد آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی، محمد فرج‌زاده صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: طرح آمارگیری نیروی کار با هدف برآورد شاخص‌های نیروی کار و تغییرات آن در کل کشور، نقاط شهری و نقاط روستایی به صورت فصلی و سالانه با روش نمونه‌گیری چرخشی در فصول مختلف سال اجرا می‌شود.

وی افزود: این طرح در استان با همکاری ۳۰ نفر در قالب ماموران آمارگیر، بازبینان، کارشناسان گروه و کارشناسان مسوول اجرا خواهد شد.

فرج‌زاده ابراز داشت: در این طرح به مراجعه به دو هزار و ۲۸۰ خانوار نمونه شهری و روستایی اطلاعات مربوط به اشتغال و بیکاری خانوارها به صورت الکترونیکی جمع‌آوری می‌شود.

کد مطلب 4371297

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه