مدیر شایسته نظام روحیه جهادی دارد/ پرهیز از روحیه اشرافی گری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم قبل از ظهر شنبه در آیین تکریم و معارفه مدیر کل صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی اظهار داشت: یکی از موفقیت های یک سازمان احترام به پیشکسوتان آن سازمان است که این احترام در واقع ایجاد انگیزه برای تمامی شاغلین این سازمان است که امروز تمامی مدیران سابق سازمان در این مراسم حضور دارند که باید از این حرکت و حضور این افراد قدردانی کنیم.

وی با طرح این سوال که کدام مدیر شایسته نظام جمهوری اسلامی است، گفت:مدیر موفق ۱۰ ویژگی دارد که یکی از ویژگی ها، عدالت توام با معنویت و عقلانیت است، تقوای الهی یکی دیگر از این ویژگی ها است که کاهش آن سبب مشکلات بسیار اجتماعی و سیاسی در کشور می شود پس مدیر شایسته باید تقوای الهی داشته باشد.

آل هاشم ادامه داد: سوم، دارا بودن روحیه جهادی و خدمتگزاری بی منت است، مدیر شایسته مدیری است که روحیه عافیت طلبی نداشته باشد، برخورداری از روحیه انقلابی چهارمین ویژگی لازم برای یک مدیر است.

نماینده ولی فقیه در استان پنجمین ویژگی را ولایتمداری دانست و گفت: نمی شود مدیری در نظام اسلامی مشغول انجام وظیفه باشد ولی ولایت مدار نباشد، ششمین ویژگی نیز نقدپذیری و برخورداری از شرح صدر است که یک مدیر باید با آغوش باز نقد را بپذیرد.

وی ادامه داد: هفتم، مبارزه جدی با فقر و فساد و تبعیض است، ویژگی هشتم نیز مقاوم بودن و بی اعتمادی به دشمن است که مدیر خوب کسی است که در مقابل تهدیدات دشمنان تسلیم نشود و نسبت به دشمن بی اعتنا باشد.

آل هاشم با بیان اینکه ویژگی نهم دارا بودن روحیه ضد اشرافی گری است، گفت: یکی از آفات جامعه امروز ما همین است که مردم تمامی حرکات و سکنات مدیران را رصد می کنند، مدیر شایسته باید با مردم و در کنار مردم باشد و برای مردم خدمت کند و ضد روحیه اشرافی گری داشته باشد.

وی ادامه داد: ویژگی دهم، مدیری با کارآمدی بالا است چرا که مدیر کارآمد می تواند تحولات شگفتی ساز ایجاد کند و مدیر خسته ولو ادم خوبی باشد نمی تواند کار خاصی انجام دهد.

نماینده ولی فقیه در استان با توصیه ای به مدیران گفت: هر کجا که می رویم، کارهای شایسته مدیر قبلی را به رخ کشیده و با کارهای ضعیف مدیر قبلی کاری نداشته باشیم، مدیر قوی مدیری است که کارهای شایسته مدیر قبلی را بین همکاران خود مطرح کند.

وی با اشاره ای به محاسن کاری لطیفی، مدیر کل سابق صداوسیمای استان گفت: یکی از محاسن کاری ایشان این بود که تولید برنامه های امیدبخش را در اولویت کاری خود قرار داده بود و از سویی توجه به برنامه های مذهبی مخصوصا در ماه محرم نیز از دیگر محاسن کاری ایشان می باشد.

آل هاشم ادامه داد: آنچه که ما در مورد اقای صفری شنیدیم، چهره علمی ایشان نسبت به مسائل و دید وسیع وی نسبت به مسائل منطقه مخصوصا در حوزه کشورهای همسایه است.

گفتنی است در این آیین، از زحمات سید محسن لطیفی تجلیل شده و مرتضی صفری به عنوان مدیر کل جدید این سازمان در استان معرفی شد.