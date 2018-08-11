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۲۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۳۷

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کرمان:

فعالیت تاکسی های اینترنتی در کرمان باید قانونمند شود

فعالیت تاکسی های اینترنتی در کرمان باید قانونمند شود

کرمان - مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کرمان بر لزوم قانونمند شدن فعالیت شرکت های تاکسی های اینترنتی در سطح شهر کرمان تاکید کرد.

محمد مهدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت تاکسی های اینترنتی در سطح شهر کرمان اظهار کرد: این امر منجر به ریزش مسافر تاکسی ها شده است.

وی با تاکید بر لزوم قانومند شدن تاکسی های اینترنتی ادامه داد: چندین مکاتبه با دادستان کرمان و پلیس فتا و شورای شهر کرمان در این خصوص انجام شده است.

مهدی نژاد با اشاره به اینکه نمی توان از گسترش تکنولوژی جلوگیری کرد، افزود: راننده های تاکسی های اینترنتی صلاحیت لازم که باید از طریق شهرداری را ندارند ضمن اینکه این شرکت ها پروانه حمل و نقل را هم اخذ نکرده اند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کرمان گفت: راننده هایی که در این شرکت ها به کار گمارده می شود باید دارای تایید صلاحیت باشند.

کد مطلب 4371361

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