فعالیت تاکسی های اینترنتی در کرمان باید قانونمند شود

محمد مهدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت تاکسی های اینترنتی در سطح شهر کرمان اظهار کرد: این امر منجر به ریزش مسافر تاکسی ها شده است.

وی با تاکید بر لزوم قانومند شدن تاکسی های اینترنتی ادامه داد: چندین مکاتبه با دادستان کرمان و پلیس فتا و شورای شهر کرمان در این خصوص انجام شده است.

مهدی نژاد با اشاره به اینکه نمی توان از گسترش تکنولوژی جلوگیری کرد، افزود: راننده های تاکسی های اینترنتی صلاحیت لازم که باید از طریق شهرداری را ندارند ضمن اینکه این شرکت ها پروانه حمل و نقل را هم اخذ نکرده اند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کرمان گفت: راننده هایی که در این شرکت ها به کار گمارده می شود باید دارای تایید صلاحیت باشند.