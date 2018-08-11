به گزارش خبرنگار مهر، محسن رستمی امروز شنبه در نشست خبری اظهار داشت: بهره برداری از تعاونی مجتمع ذوب آهن تولید آلیاژ در شهرستان صحنه، شرکت دانش بافت البرز، واحد کاغذ معدنی خسرو، فاز جدید پالایشگاه دردست اقدام است که در این میان طرح های زرین کوب و خسروی ۲۱ میلیون دلار مصوبه ارزی داشتند.

وی با اشاره به اینکه در این مدت قرارداد ۴۲ میلیارد تومانی برای اجرای طرح های صنعت داشتیم، افزود: در جلسه ای که با مجمع نمایندگان، استاندار و وزیر صنعت و معدن داشته ایم ایجاد نواحی جدید صنعتی در رسته های بیشتر در تسهیلات روستایی و عشایری، عملیاتی کردن خط ایران خودرو ، اجرایی شدن تعهدات ایمدرو در استان مصوب شد.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با اشاره به اینکه درصدد تقسیم بندی استان به چند نقطه تا آذر ماه هستیم گفت: پیگیری پنج پهنه اکتشافی از جمله پهنه سنقر، قیر طبیعی گیلانغرب، سنگ تزئینی هرسین، پهنه میانی استان که به سمت اورامانات و اسلام آباد به مساحت ۷ هزار و ۸۰۰ کیلومتر مربع و پهنه دو لومیت در حوزه معدن در چهار ماه ابتدایی امسال بوده است.

وی تصریح کرد: در این راستا پهنه سنقر و گیلانغرب و دولومیت انجام گرفته و پهنه میانی و سنگ تزئینی هرسین در مرحله واگذاری و تعیین پیمانکار است.

رستمی راه اندازی واحدهای راکد را از جمله اولویت های کار طی امسال دانست و بیان کرد: این واحدها به غیر از واحدهای شستا است وباید به مشکلاتی که دارند رسیدگی شود.

وی با اشاره به اینکه امسال اولویت وزارت خانه بروز رسانی اطلاعات طرح ها و واحدهای صنعتی است افزود: ۷۰۰ مورد بررسی واحدهای دارای پروانه بهره برداری و صدور جواز تاسیس انجام شده است.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با بیان اینکه سه پروانه بهره برداری معدنی و سه مجوز فنی-مهندسی صادر شده است، تصریح کرد: در راستای طرح فعالسازی ۱۴ واحد راکد معدنی در تلاش هستیم و علاوه بر پیگیری پنج پهنه اکتشافی و رفع محدودیتهای صدور اجازه برداشت موقت در مناطق زلزله زده که قبلا تا ۲۵ کیلومتر بوده در این مدت لغو شد.

وی افزود: با صادرات محصولات به میزان ۸۸۹ میلیون دلار در سه ماهه ابتدایی سال، افزایش ۴۳ درصدی نسبت به مشابه سال قبل داشتیم و طی این مدت سه هزار و ۲۸۶ فقره پروانه کسب واحد صنفی صادر شده که نسبت به مدت مشابه قبل افزایش ۲۸ درصدی را نشان می دهد.

رستمی گفت: سه هزار و ۷۶ فقره کارت قالیبافی صادر وتمدید شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۱۱۵ درصدی را نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه۱۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات روستایی پرداخت و ۱۶ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان عقد قرارداد شده افزود: واحدهای صنعتی و صنفی خسارت دیده ناشی از زلزله چهار هزار و ۳۳۵ مورد بوده که ۳۹۰ میلیارد تومان به بانک معرفی شده که از این تعداد ۱۶ میلیارد تومان پرداخت شده است.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه ابراز داشت: تسهیلات مشاغل خانگی به میزان یک هزار و ۲۳۹ مورد به بانک معرفی شده که تاکنون میزان شش میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان آن پرداخت شده است.

وی افزود: امسال پیش بینی می شود یکصد واحد صنعتی با سرمایه گذاری ۲ هزار میلیارد تومانی و اشتغالزایی برای دو هزار و ۹۰۰ نفر به بهره برداری برسد.

رستمی با بیان اینکه در زمینه تامین کالاهای اساسی در استان مشکلی نداریم گفت: با اولویت مناطق حاشیه ای اعم از شهرکهای پردیس و صدرا، حافظیه، جعفرآباد، دولت آباد، میدان آزادی و مسکن گوشت گرم وارداتی به مبلغ هر کیلو ۳۶ هزار تومان توزیع می شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه افزود: همچنین از بیست و دوم ماه جاری نمایشگاهی برای توزیع کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن و گوشت در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه برپا می شود.