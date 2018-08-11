احمد علیبابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری هفدهمین دوره مسابقات شطرنج جشنواره سراسری آقایان کشور اظهار داشت: هفدهمین دوره مسابقات شطرنج جشنواره سراسری آقایان کشور از روز پنجشنبه ۱۸ مرداد با حضور ۲۰۶ بازیکن از سراسر کشور به میزبانی هیئت شطرنج استانهمدان در سال ۶ هزارنفری انقلاب آغازشده است.
وی افزود: این مسابقات با حضور ۲۴ استان کشور به صورت استاندارد (فکری) در ۱۱ دور با فرمت زمانی یک ساعت و ۳۰ دقیقه برای هر نفر و پاداش ۳۰ ثانیه به ازای هر حرکت تا ۲۵ مردادماه در همدان ادامه خواهد داشت.
رئیس هیئت شطرنج استانهمدان با اشاره به نفرات برتر این مسابقات گفت: تعداد ۲۵ نفر از شطرنجبازان برتر این مسابقات به مرحله نیمهنهایی راه پیدا خواهند کرد.
علیبابایی عنوان کرد: بیش از ۹۰ درصد شرکتکنندگان دارای درجه بینالمللی هستند که نشان از سطح بالای این مسابقات دارد.
وی با اشاره به تیم شطرنج همدان در این مسابقات بیان کرد: ۴۰ نفر از شطرنجبازان همدانی در این رقابتها شرکت کردهاند.
رئیس هیئت شطرنج استانهمدان عنوان کرد: شطرنجبازان همدانی تلاش میکنند تا در نهایت به جز صعودکنندگان به مرحله نهایی راه پیدا کنند.
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