احمد علی‌بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری هفدهمین دوره مسابقات شطرنج جشنواره سراسری آقایان کشور اظهار داشت: هفدهمین دوره مسابقات شطرنج جشنواره سراسری آقایان کشور از روز پنجشنبه ۱۸ مرداد با حضور ۲۰۶ بازیکن از سراسر کشور به میزبانی هیئت شطرنج استان‌همدان در سال ۶ هزارنفری انقلاب آغازشده است.

وی افزود: این مسابقات با حضور ۲۴ استان کشور به صورت استاندارد (فکری) در ۱۱ دور با فرمت زمانی یک ساعت و ۳۰ دقیقه برای هر نفر و پاداش ۳۰ ثانیه به ازای هر حرکت تا ۲۵ مردادماه در همدان ادامه خواهد داشت.

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان با اشاره به نفرات برتر این مسابقات گفت: تعداد ۲۵ نفر از شطرنج‌بازان برتر این مسابقات به مرحله نیمه‌نهایی راه پیدا خواهند کرد.

علی‌بابایی عنوان کرد: بیش از ۹۰ درصد شرکت‌کنندگان دارای درجه بین‌المللی هستند که نشان از سطح بالای این مسابقات دارد.

وی با اشاره به تیم شطرنج همدان در این مسابقات بیان کرد: ۴۰ نفر از شطرنج‌بازان همدانی در این رقابت‌ها شرکت کرده‌اند.

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان عنوان کرد: شطرنج‌بازان همدانی تلاش می‌کنند تا در نهایت به جز صعودکنندگان به مرحله نهایی راه پیدا کنند.