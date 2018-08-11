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۲۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۰۹

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان:

۲۰۶ شطرنج باز از ۲۴ استان کشور در همدان با یکدیگر رقابت می‌کنند

۲۰۶ شطرنج باز از ۲۴ استان کشور در همدان با یکدیگر رقابت می‌کنند

همدان- رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان گفت: ۲۰۶ شطرنج باز از ۲۴ استان در هفدهمین دوره مسابقات شطرنج جشنواره سراسری آقایان کشور در همدان شرکت دارند.

احمد علی‌بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری هفدهمین دوره مسابقات شطرنج جشنواره سراسری آقایان کشور اظهار داشت: هفدهمین دوره مسابقات شطرنج جشنواره سراسری آقایان کشور از روز پنجشنبه ۱۸ مرداد با حضور ۲۰۶ بازیکن از سراسر کشور به میزبانی هیئت شطرنج استان‌همدان در سال ۶ هزارنفری انقلاب آغازشده است.

وی افزود: این مسابقات با حضور ۲۴ استان کشور به صورت استاندارد (فکری) در ۱۱ دور با فرمت زمانی یک ساعت و ۳۰ دقیقه برای هر نفر و پاداش ۳۰ ثانیه به ازای هر حرکت تا ۲۵ مردادماه در همدان ادامه خواهد داشت.

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان با اشاره به نفرات برتر این مسابقات گفت: تعداد ۲۵ نفر از شطرنج‌بازان برتر این مسابقات به مرحله نیمه‌نهایی راه پیدا خواهند کرد.

علی‌بابایی عنوان کرد: بیش از ۹۰ درصد شرکت‌کنندگان دارای درجه بین‌المللی هستند که نشان از سطح بالای این مسابقات دارد.

وی با اشاره به تیم شطرنج همدان در این مسابقات بیان کرد: ۴۰ نفر از شطرنج‌بازان همدانی در این رقابت‌ها شرکت کرده‌اند.

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان عنوان کرد: شطرنج‌بازان همدانی تلاش می‌کنند تا در نهایت به جز صعودکنندگان به مرحله نهایی راه پیدا کنند.

کد مطلب 4371437

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