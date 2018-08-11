رونمایی از سند خط مشی بهداشت ، ایمنی ومحیط زیست مترو

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اتخاذ سیاستهای مدیریتی در خصوص به کارگیری تمامی ظرفیتهای موجود و بالا بردن توان تخصصی افراد شاغل در شرکت مترو و تشکیل کلاسهای آموزش آتشنشانی ،ایمنی و محیط زیست در ماههای گذشته از سند خط ‌مشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست در سالن اجتماعات ساختمان مرکزی ، با حضور مدیر عامل شرکت ، معاونین ، مدیران و گروهی از آتشنشانان منطقه ۶ آتنشنشانی رونمایی شد .

در این مراسم پس از قرائت آیاتی از کلام الله مجید وخیر مقدم به حاضرین، مدیر آموزش آتشنشانی وخدمات ایمنی شهرداری آقای شاه محمدی با راائه آماری در خصوص تعداد مانورهای انجام شده وآموزش افراد داوطلب جهت بررسی سیستم های ایمنی قطار شهری وتونلها در مواقع ضروری مباحثی را مطرح نمودند .

در ادامه دکتر راهنورد مدیر منابع انسانی شرکت به هدف تشکیل این کارگروه در بحث HSE با محوریت فرهنگ سازی در بین پرسنل کارگاهی و ستادی در مواقع ا ضطرار در پروژه ها پرداختند .

بر اساس این گزارش علی امام نیز با ذکر اهمیت بحث HSE در پروژه های عمرانی و لزوم بکارگیری این شیوه از گذشته تا کنون در پروژه های مختلف عمرانی با ذکر این مطلب که شهردار تهران با عنوان رئیس ستاد بحران در ایران شناخته می شود، به سنگینی بار تعهد شرکت مترو به عنوان زیر مجموعه شهرداری اشاره کرد.

علی امام در ادامه گفت :با توجه به مسئولیت سنگینی که بر عهده داریم بحث HSE به لحاظ اجرایی شدن در کارگاهها با وجود پیمانکاران بسیار حائز اهمیت است ایشان از مجموعه مترو خواستند تا با مطالبه کسری های موجود در این امر از پیمانکاران در خطوط احداث شده و در حال احداث زیر ساختها حساسیت های لازم در اجرای این شاخص را بوجود آورند.