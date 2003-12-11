ميز احزاب در ستاد انتخابات كشور مستقر مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، مبلغ خاطرنشان كرد: احزاب بايد در دو ماه آينده سطح چالش هاي خود را حفظ كنند و ميزان مشاركت مردم نيز براساس نحوه عملكرد احزاب شكل مي گيرد مردم نگاه مي كنند احزاب به چه ميزان اصول اسلامي را زير پا گذاشته و از هنجارها عبور كرده و به يكديگر اهانت كرده اند.

وي با اشاره به اينكه در رقابت هاي حزبي برخي احزاب اقدام به تخطئه يكديگر مي كنند، خاطرنشان كرد: احزاب برخلاف برخي بايد يكديگر را تقويت كنند.

وي با تاكيد بر اينكه برخي براي تاييد خود مشكلات و كاستي ها را برجسته مي كنند ، اظهار داشت: اين گونه فعاليت ها كه به طور معمول در فصل انتخابات به چشم مي خورد اثر ملي داشته و مردم را به سمت ياس و نااميدي پيش مي برد.

مبلغ اضافه كرد: به دنبال اين مسائل مردم تصور مي كنند با وجود زحمات زياد و اهداي شهداي گرانقدر هيچ تحولي در كشورايجاد نشده است.

وي تاكيد كرد: احزاب بايد در فصل انتخابات شايستگي ها و توانمنديها و راهبردهاي اجرايي خود را براي اداره كشور به مردم ارائه كنند.

رييس ستاد انتخابات تاكيد كرد: اگر بتوانيم گفتمان منطقي را حاكم كنيم توانسته ايم بخشي از مشكلات كشور را حل كنيم .

وي زياده روي دردادن وعده ها را بسيار خطرناك و باعث آسيب رساندن به جامعه دانست و گفت: همه مي دانند ظرفيت ها ، امكانات و كاستي ها به چه ميزان است گرچه توانمندي حزبي مي تواند بخشي از آن را تقليل دهد اما نمي توان معجزه كرد.

وي اعلام كرد: مردم نبايد احساس كنند كه وعده ها دروغ بوده است زيرا اين مساله در روان عمومي جامعه تاثير گذاشته و باعث كاهش مشاركت مردمي مي شود.

مبلغ با تاكيد بر اينكه احزاب بايد به مردم اميد بدهند ، تصريح كرد: تنها دراين صورت است كه مردم بيشتر شركت كرده و راي بهتري مي دهند . نامزدي كه به مردم اعتماد به نفس و اميد به نفس بدهد بيشتر مردم را به خود جذب خواهد كرد.

رييس ستاد انتخابات اضافه كرد: امكان تخلف در رقابت هاي انتخاباتي وجود دارد كه اين تخلف ها مي تواند روند برگزاري انتخابات را زير سوال ببرد. احزاب بايد دقت كنند تخلفي صورت نگيرد تا بتوانيم انتخاباتي سالم و پرشور برگزار كنيم .

وي افزود: نبايد حزبي به خود اجازه دهد كه براي اينكه فكرحزب ديگري را نمي پذيرد با آن برخورد كند كه متاسفانه در برخي احزاب اين مساله ديده مي شود.

مبلغ ادامه داد: احزاب بايد اين گونه حركات را محكوم كنند زيرا انجام اين گونه اقدامات پيامدهاي منفي بسياري به دنبال دارد.

وي افزود: مهم اين است كه مردم نشان دهند اگرچه خطاها و مشكلاتي وجود دارد اما آنان براي حفظ كيان نظام اسلامي از هيچ چيزي دريغ نمي كنند.

مبلغ خاطرنشان كرد: اين حركت مردم اعلام اين مطلب است كه مسائل داخل مربوط به مردم و گروهها و احزاب داخلي است و هيچ بيگانه اي حق دخالت در مسائل كشوررا ندارد.

حجت الاسلام و المسلمين موسوي تبريزي نيز در سخناني حكومت دموكراسي را بهترين نوع حكومت شناخته شده از نظرعلماي جوامع بشر مي خواند و با اشاره به اهميت مشورت و دموكراسي در اسلام در زمان پيامبر و ائمه اطهار گفت: به دستور قرآن در زمان پيامبر ودر ادامه در زمان ائمه اطهار، توجه به نظرات مردم به عنوان يكي از برجسته ترين مسائل حكومت اسلامي بيان شده است.

عضو شوراي مركزي خانه احزاب با اشاره به شعار امام در آغاز راه انقلاب مبني براستقلال و آزادي وجمهوري اسلامي گفت: در پاريس وقتي از امام سئوال شد چگونه در حكومت اسلامي مي خواهيد دموكراسي و جمهوريت را اعمال كنيد ، فرمودند اسلام هم همين دموكراسي و آراي مردم را مي خواهد.

وي با تاكيد بر لزوم تلاش براي اميدواري مردم براي شركت گسترده در انتخابات گفت: بايد بتوانيم اول اسفند به دنيا ثابت كنيم كه ملت ايران اسلاميت و جمهوريت را با هم مي خواهند.

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