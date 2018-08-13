به گزارش خبرنگار مهر، جزئیات برنامه ریزی اشتغال گسترده و پایدار براساس تبصره ۱۸ بودجه سال ۹۷ کل کشور در بخش صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی منتشر شد.

بر این اساس؛ با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر اعتبار ردیف ۵۴-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، بیست‌درصد (۲۰درصد) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون از طریق ردیف ۵۵۰۰۰۰ در قالب کمکهای فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و کمک های بلاعوض با ترکیب منابع موضوع ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و همچنین تسهیلات بانکی برای حمایت از طرحهای تولیدی اشتغال‌زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راه‌اندازی طرحهای کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه‌تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای شصت‌درصد (۶۰ درصد )، اجرای طرح (پروژه)‌های صنایع کوچک و حمایت از خوشه‌های صنعتی، بافتهای فرسوده و طرح های حمل و نقل عمومی و ریلی، کارورزی جوانان و طرحهای اشتغال‌زایی مناطق مرزی نظیر کوله‌بران، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی هزینه نماید.

بر اساس این گزارش؛ طرح دارای توزیع استانی شامل تعداد پروژه، اشتغال ایجاد شده و منابع مالی مورد نیاز به تفکیک هر استان است که این توزیع استانی بر اساس پروژه های دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و در نظر گرفتن سایر اولویت ها صورت گرفته است.

کمک های بلاعوض برای مواردی چون آموزش، توانمندسازی، کمک به فروش و بازاریابی محصولات و خدمات تولید شده در نظر گرفته شده است.

حداکثر مشارکت بخش خصوصی، اشتغال جوانان، اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی و اشتغال بانوان از رویکردهای مهم این طرح است.