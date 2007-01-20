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۳۰ دی ۱۳۸۵، ۱۵:۴۹

فردا و به منظور بررسی راه های کارآمد کردن وکالت در کشور برگزار می شود:

نشست مشترک رئیس قوه قضائیه با نمایندگان ملت و اعضای کانون وکلا

نشست مشترک رئیس قوه قضائیه با نمایندگان ملت و اعضای کانون وکلا

نشست ویژه رئیس قوه قضائیه با نمایندگان ملت در نهاد قانونگذاری و اعضای کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاورین حقوقی و کارشناسان دستگاه قضا برای بررسی راه های کارآمد کردن وکالت در کشور فردا بعد از ظهر برگزار می شود.

حجت الاسلام جعفر فتحعلی زاده نماینده قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، توضیح داد: پس از متوقف ماندن طرح  ادغام کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاورین حقوقی و کارشناسان قوه قضائیه، مقرر شد راه های دستیابی به تفاهم در این زمینه بررسی شود.

وی افزود: تاکنون دو جلسه در خصوص دستیابی به تفاهم برای ارتقاء کارآمدی امر وکالت، در قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی  برگزار شد که در این جلسات بر لزوم تقویت نقش حاکمیت در نظارت بر کار وکالت بر اساس سیاست های کلی نظام تاکید شد که این مساله، مورد پذیرش شرکت کنندگان در جلسه هم اندیشی قرار گرفت.

این مقام مسئول در قوه قضائیه تصریح کرد: از آنجا که دغدغه اصلی مسئولان قضا و نمایندگان ملت، ایجاد هماهنگی و ارتقای کارآمدی امر وکالت در کشور برای صیانت و احقاق حقوق عامه است، فردا یکشنبه سومین جلسه دستیابی به تفاهم برای این موضوع مهم در دفتر رئیس قوه قضائیه برگزار می شود.

فتحعلی زاده گفت که در جلسه مذکور، جمعی از دست اندرکاران امر قضا، نمایندگان مجلس صاحب نظر در حوزه قضایی و همچنین اعضاء کانون وکلا، کانون کارشناسان دادگستری و مرکز مشاورین حقوقی و کارشناسان قوه قضائیه حضور داشته و درباره رویکرد جدید دستگاه قضا برای ارتقای کارآمدی وکالت، بحث و تبادل نظر خواهند کرد.

وی در خاتمه متذکر شد: آنچه که در نشست فردا مورد جمع بندی قرار می گیرد، به صورت کارشناسی برای اتخاذ تصمیم مناسب در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 437252

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