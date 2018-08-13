به گزارش خبرنگار مهر، بانوان کشتی گیر ایران، نخستین اعزام خود به مسابقات بین المللی را در پیش دارند. میمنت قاسم آبادی یکی از کشتی گیران اعزامی به تورنمنت لبنان است که به همراه سایر ملی پوشان تمرینات خود را در اردوی گلستان، زیر نظر آنا واسلینکو مربی اوکراینی پیگیری می کنند.

میمنت قاسم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط و وضعیت اردوها گفت: شرایط استان‌ها برای برگزاری اردوهای تیم ملی خوب است و با فدراسیون همکاری لازم را دارند. ملی پوشان شرایط خوبی در اردو دارند و با حضور سرمربی خارجی شرایط بسیار خوبی بر تمرینات حاکم است.

ملی پوش کشتی بانوان در ادامه افزود: نسبت به اردوهای نخست پیشرفت تکنیکی خوبی را در ملی پوشان شاهد هستیم. آنا مربی پرانرژی است و این انرژی نیز به کشتی گیران هم انرژی می‌دهد. این مربی در امر آموزش نیز بسیار عالی در کل برای پیشرفت کشتی بانوان تلاش فراوان می‌کند.

قاسم آبادی درباره اعزام به نخستین تورنمنت بین المللی گفت: ۳۱ شهریور تا اول مهر ماه در تورنمنت بین المللی لبنان حضور خواهیم داشت. از اینکه جزو نفرات اولی هستم که در تیم ملی کشتی کلاسیک بانوان حضور دارم بسیار خوشحالم و امیدوارم که بتوانم بهترین نتیجه ممکن را کسب کنم. امیدوارم کشتی کلاسیک بانوان در سطوح بالاتر و فراتر از جهانی قرار گیرد و شاهد ورود به المپیک نیز باشیم.

ملی پوش اعزامی به تورنمنت بین المللی لبنان در پایان گفت: جو اردوها بسیار خوب و آرام است، از زحمات تمام عواملی که باعث این آرامش و رضایت خاطر شدند تشکر می‌کنم. آمادگی خوبی دارم که روز به روز نیز بهتر می‌شود. پس از کسب عنوانِ نخست مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی، امیدوارم این مقام را با تلاش و پشتکار زیاد در مسابقات بین المللی و جهانی نیز حفظ کنم.