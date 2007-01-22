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۲ بهمن ۱۳۸۵، ۱۶:۳۵

همایش "ابن‌خلدون و دنیای معاصر" برگزار می شود

همایش "ابن‌خلدون و دنیای معاصر" برگزار می شود

از سوی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی به‌ مناسبت ششصدمین سال درگذشت ابن‌خلدون، همایش "ابن‌خلدون و دنیای معاصر" 14 و 15 اسفندماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که به ‌مناسبت ششصدمین سالگشت درگذشت ابن‌خلدون برگزار خواهد شد، صاحب‌ نظران به بررسی اندیشه‌های وی در زمینه‌های اجتماعی، تاریخی، اقتصادی و سیاسی خواهند پرداخت.

این همایش در سه محور خواهد بود. ابن‌خلدون ‌شناسی نخستین محوری است که به کلیات: مبانی و مفاهیم، مفاهیم اساسی ریشه‌ها و پیشینه فکری ابن‌خلدون، روش‌ شناسی، روش و نحوه تحلیل تاریخ و تاریخ ‌نگاری، اقتصاد سیاسی، جامعه‌شناسی، اندیشه سیاسی، نظریه دولت، تحلیل رویدادها و تحولات جهان اسلام تا زمانه ابن‌خلدون از دید او می پردازد.

دومین محور این همایش به میراث فکری ابن‌خلدون در نظریه‌های معاصر و نوخلدونی‌ها، امکان و شرایط ظهور خواهد پرداخت.

سومین محور این همایش نیز به بحث ابن‌خلدون و دنیای معاصر خواهد پرداخت.

زمان برگزاری همایش دوشنبه و سه‌شنبه 14 و 15 اسفندماه 1385خواهد بود.

کد مطلب 437274

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