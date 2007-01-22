به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که به ‌مناسبت ششصدمین سالگشت درگذشت ابن‌خلدون برگزار خواهد شد، صاحب‌ نظران به بررسی اندیشه‌های وی در زمینه‌های اجتماعی، تاریخی، اقتصادی و سیاسی خواهند پرداخت.

این همایش در سه محور خواهد بود. ابن‌خلدون ‌شناسی نخستین محوری است که به کلیات: مبانی و مفاهیم، مفاهیم اساسی ریشه‌ها و پیشینه فکری ابن‌خلدون، روش‌ شناسی، روش و نحوه تحلیل تاریخ و تاریخ ‌نگاری، اقتصاد سیاسی، جامعه‌شناسی، اندیشه سیاسی، نظریه دولت، تحلیل رویدادها و تحولات جهان اسلام تا زمانه ابن‌خلدون از دید او می پردازد.

دومین محور این همایش به میراث فکری ابن‌خلدون در نظریه‌های معاصر و نوخلدونی‌ها، امکان و شرایط ظهور خواهد پرداخت.

سومین محور این همایش نیز به بحث ابن‌خلدون و دنیای معاصر خواهد پرداخت.

زمان برگزاری همایش دوشنبه و سه‌شنبه 14 و 15 اسفندماه 1385خواهد بود.