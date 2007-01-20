دانشنامه امام علی(ع) به چاپ سوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر این موسوعة علمی، شامل یکصد و ده مدخل اصلی، و حدود سه هزار مدخل فرعی در ده حوزه است که زیرنظر حجتالاسلام والمسلمین علیاکبر رشاد در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با همکاری بیش از دویست تن از دانشوران و استادان حوزه و دانشگاه تألیف شده است.
مخاطبان دانشنامه، ارباب فکر و فرهنگ و دانشآموختگانیاند که دغدغهمندِ مباحث فکری دینی معاصرند. دانشنامه در اواخر سال 1382 به چاپ دوم رسیده و ویرایش دوم آن در دست تهیه است.
ساختار موضوعی دانشنامه عبارت است از: حکمت و معرفت (جلد اول)، مبدأ و معاد (جلد دوم)، نبوت و امامت (جلد سوم)، اخلاق و سلوک (جلد چهارم)، حقوق (جلد پنجم)، سیاست (جلد ششم)، اقتصاد (جلد هفتم)، تاریخ (جلد هشتم و نهم)، سیره (مجلدات دهم و یازدهم)، مرجع شناسی (جلد دوازدهم).
دانشنامه امام علی(ع) در کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در 1382، برترین پژوهش دینی کشور (کنگره دینپژوهان) ـ 1380
کتاب سال حوزه ـ 1382 و برنده جایزه هیأت داوران کتاب سال ولایت ـ 1382 شد.
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