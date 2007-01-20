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۳۰ دی ۱۳۸۵، ۱۷:۴۲

پنجاه و یکمین شماره ماهنامه "زمانه" منتشر شد

پنجاه و یکمین شماره ماهنامه اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر "زمانه" ویژه ترور در ایران و جهان در 80 منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردبیر در این شماره از ماهنامه زمانه ضمن نقد و بررسی ترور و معضل ناکارآمدی سیستمی به این نتیجه می رسد که آنچه برای نظامهای استقلال طلب، نظیر جمهوری اسلامی مهم و حیاتی است شناخت دقیق و صحیح وضعیت موجود از یک سو و پیگیری راهکارهای برون رفت از مشکلات پیش رو بر اساس امکانات سیستمی موجود از سوی دیگر است.  به عبارت دیگر درک سیستمی از ترور باید جانشین درک مقطعی و تک بعدی از آن گردد تا به هنگام مقابله با آن بتوان از امکانات موجود نهایت بهره را برد.

از مطالب این شماره از ماهنامه زمانه می توان به کارکردهای آشکار و پنهان تروریسم، ترور در ایران و جهان، اسماعیلیان و ترورهای فدائیان، طرد مبنایی ترور در آموزه های قرآنی، مواجهه سنت نبوی با مقوله ترور، موضع گیری سازمان کنفرانس اسلامی در مبارزه با تروریسم بین المللی اشاره کرد.  

کد مطلب 437290

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