پنجاه و یکمین شماره ماهنامه "زمانه" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردبیر در این شماره از ماهنامه زمانه ضمن نقد و بررسی ترور و معضل ناکارآمدی سیستمی به این نتیجه می رسد که آنچه برای نظامهای استقلال طلب، نظیر جمهوری اسلامی مهم و حیاتی است شناخت دقیق و صحیح وضعیت موجود از یک سو و پیگیری راهکارهای برون رفت از مشکلات پیش رو بر اساس امکانات سیستمی موجود از سوی دیگر است. به عبارت دیگر درک سیستمی از ترور باید جانشین درک مقطعی و تک بعدی از آن گردد تا به هنگام مقابله با آن بتوان از امکانات موجود نهایت بهره را برد.

از مطالب این شماره از ماهنامه زمانه می توان به کارکردهای آشکار و پنهان تروریسم، ترور در ایران و جهان، اسماعیلیان و ترورهای فدائیان، طرد مبنایی ترور در آموزه های قرآنی، مواجهه سنت نبوی با مقوله ترور، موضع گیری سازمان کنفرانس اسلامی در مبارزه با تروریسم بین المللی اشاره کرد.