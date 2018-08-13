به گزارش خبرنگار مهر، تکواندو ایران ۶ سهمیه حضور در این دوره از بازیهای را کسب کرده است. در بخش پسران نمایندگان ایران حضور حامد اصغری با کسب طلای جهان و رقابتهای گزینشی المپیک در وزن ۶۳- کیلوگرم در ترکیب اصلی قطعی شده بود، اما برای مشخص شدن تکلیف نماینده دو وزن ۷۳- و ۷۳+ کیلوگرم مسابقات انتخابی برگزار شد.

در این مسابقات اکبری، خسروی، بهرآبادی، عمادی و اشکوریان با صلاحدید کادر فنی به صورت دوره ای با هم مبارزه کردند و در نهایت محمدعلی خسروی با عملکردی بهتر نسبت به رقبا جواز سفر به آرژانتین را دریافت کرد. ضمن اینکه تکلیف نماینده وزن ۷۳- کیلوگرم با حضور علی اشکوریان و محمدمهدی عمادی نیز در مراحل بعدی اردو مشخص خواهد شد.

دور جدیدتمرینات این تیم با حضور همه این نفرات از روز گذشته در شهریار آغاز شد و طبق برنامه تکواندوکاران زیر نظر محمدرضا زوار و وحید عبداللهی تمرینات خود را پیگیری خواهند کرد.

سومین دوره بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۱۸ مهرماه سال‌جاری به میزبانی آرژانتین در بوینس آیرس برگزار می‌شود.