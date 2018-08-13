به گزارش خبرنگار مهر، سید جمیل احمدی شامگاه یکشنبه در نشست شورای مهارت شهرستان قروه اظهار داشت: آموزش های فنی و حرفه ای با دو هدف ارتقای مهارت شاغلین و آموزش افراد جویای کار جلو می رود.

به گفته وی شورای مهارت قروه باید دو هدف اصلی را مدنظر قرار دهد اول اینکه به دنبال ایجاد وحدت رویه و اعتباربخشی باشد و دوم هم برای هدفمند و همسو کردن آموزش ها مطابق با بازار کار تلاش کند.

احمدی با اشاره به اینکه برای ایجاد زنجیره ارزش باید مزیت های نسبی به رقابتی تبدیل شوند، افزود: با ایجاد این رقابت است که می توان برندی برای شهرستان معرفی کرد و در واقع همین آموزش های مهارتی بهره وری را بالا می برند.

وی همفکری را عاملی برای توسعه آموزش ها دانست و تصریح کرد: امروزه ادبیات نوین کسب و کار در جامعه رواج یافته و بر همین مبنا ترویج فرهنگ کارآفرینی یک ضرورت محسوب می شود.

همچنین کسب دانش همراه با مهارت در کنار ایجاد نگرش کارآفرینی در جامعه و به ویژه میان دانشجویان هنگام بدو ورود به دانشگاه از جمله مواردی بودند که مدیر کل فنی و حرفه ای کردستان به آن ها اشاره کرد.

سید جمیل احمدی از برگزاری دوره کارآفرینی برای دهیاران، شوراهای روستاها و امامان جماعت خبر داد و خواستار هماهنگ کردن آموزش های نهادهای مختلف با فنی و حرفه ای در راستای بهره بردن از امتیازات ویژه شد.

در پایان این نشست دومین همایش انجمن آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای قروه با تجلیل از فعالان این عرصه برگزار شد.