به گزارش خبرنگار مهر ، نشست خبری هیئت کبدی استان قم و مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه ورزش استان قم شامگاه یکشنبه در قم برگزار شد و در جمعی صمیمی، وضعیت رشته کبدی از سوی ریاست ، نایب رئیس و دبیر این هیئت تشریح شد.

در این نشست خبری ، مسلم رشیدی رئیس هیات کبدی استان قم با بیان این که جهش در رشد کبدی قم مرهون حمایت اداره کل ورزش و جوانان بوده است گفت: به عنوان اولویت اول در برنامه‌های هیئت کبدی استان قم، اجرای استعدادیابی در سطح استان در رشته ورزش کبدی بوده که در حال پیگیری است.

وی افزود: با واگذاری سالن از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان قم مشکل سالن برای برگزاری تمرینات و مسابقات نداریم.راه اندازی کبدی ساحلی از دیگر اهداف ما در هیات بوده که در حال حاضر با بهره برداری زمین اختصاصی ساحلی این رشته ورزشی در قم به اجرا در آمده است.

آزاده ناصریان نایب رئیس هیئت کبدی قم نیز در این نشست گفت: کلاس مربی گری درجه سه کبدی در قم در بخش بانوان برگزار شد که بدین وسیله دست ما برای توسعه کبدی و راه اندازی باشگاه‌های جدید بسیار باز است و برای سال جاری یک دوره دانش افزایی را در دستور کار داریم.

نایب رئیس هیئت کبدی از فعالیت ۴۰ دختر کبدی کار در قم به طور جدی خبر داد و تصریح کرد تیم کبدی دختران قم در تمامی لیگ‌های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان کشوری حضور خواهد یافت.

ناصریان عنوان کرد: فیزیکی بودن رشته کبدی و نیز قرار نداشتن در رشته های تحت حمایت اداره کل آموزش و پرورش موانعی برای استعدادیابی پدید می آورد با این وجود تلاش برای جذب ورزشکاران مستعد به این رشته هرگز متوقف نشده است.

در انتهای این نشست، خبرنگاران ورزشی استان قم مورد قدردانی قرار گرفتند.