به گزارش خبرنگارمهر، حسین فیروزی شامگاه یکشنبه در جلسه تنظیم بازار استان که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، با اشاره به ممنوعیت صادرات دام زنده به خارج از کشور، گفت: مبارزه با قاچاق دام زنده با توجه به جاذبه ای که در این راستا در آن طرف مرزهای استان ما وجود دارد، تشدید خواهد شد چراکه اولویت تامین نیاز داخلی است.

وی عنوان کرد: نیروی انتظامی و مرزبانی در راستای جلوگیری از قاچاق دام زنده تمام تلاش خود را کرده و می کنند و تمامی مبادی رسمی و غیررسمی برای ممانعت از این اقدام کنترل می شوند.

وی اظهارداشت: خروج دام زنده از مرزهای استان را تکذیب نمی کنیم ولی مقدار زیاد آن را هم تایید نمی کنیم.

معاون سلامت دامپزشکی کردستان هم در این جلسه با بیان اینکه صادرات دام زنده از ۲۷ خردادماه امسال ممنوع شده است، گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۷۰ راس دام سبک در قالب پنج مجوز و سه هزار و ۹۵۵ راس دام سنگین در قالب ۲۷۱ فقره مجوز وارد استان شده است.

ناصر مخدوم بیان کرد: ۳۱ هزار و ۴۹۵ راس دام سبک در قالب ۵۶۳ فقره مجوز و ۸۴۹ راس دام سنگین در قالب ۴۹ فقره مجوز نیز از استان خارج شده است.

وی با اشاره به اینکه قبل از ممنوعیت خروج دام سنگین ۴۲ فقره مجوز صادرات شامل ۲ هزار و ۸۸۰ راس گوساله پرواری از استان کردستان به خارج صادر شده بود، بیان کرد: دام مازاد با مجوز دامپزشکی بین استان های مختلف قابل انتقال است.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون ۴۰ محموله دام زنده دیگر استان های کشور به کردستان را که بیشتر هدف صادرات و قاچاق آنها بود، توسط این اداره کل عودت داده شد.





