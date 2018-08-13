به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پردیس تئاتر شهرزاد، نمایش «صد در صد» به کارگردانی مرتضی اسماعیل کاشی از اوایل شهریور ماه در سالن شماره ۲ پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه خواهد رفت. «صد درصد» اثری معمایی و جنایی نوشته مارکس لید است که ستاره پسیانی و هوتن شکیبا در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.

نمایش «فلیک» به کارگردانی محمد حسن معجونی تا ۳۱ مرداد در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه خواهد رفت و پس از آن تمدید نخواهد شد. این نمایش تا پایان تاریخ یاد شده در روزهای پایانی هفته ۲ اجرایی خواهد شد.

نوید محمدزاده، ستاره پسیانی و حسین حسینیان بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.

از سوی دیگر نمایش «روزهای بی باران» به کارگردانی امین بهروزی اجراهای خود را از ۱۴ مرداد آغاز کرده است. سجاد افشاریان، سوگل خلیق، وحید آقاپور و نازنین احمدی در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.

نمایش «آمیز قلمدون» تازه ترین اثر هادی مرزبان است که از ۲۱ مرداد ماه به مدت ۱۵ شب در سالن شماره ۱ پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود. ایرج راد و فرزانه کابلی بازیگران این نمایش هستند و نویسندگی این نمایشنامه بر عهده زنده یاد اکبر رادی بوده است.

همچنین نمایش «فصل شکار بادبادک ها» به کارگردانی شاهین صادقیان تا ۲۶ مردادماه هرشب ساعت ۲۱:۴۵ در سالن شماره ۱ پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود.

نمایش «پادشاه می میرد» به کارگردانی محمدرضا سعادتی عنوان نمایش تازه ای است که از تاریخ ۲۳ مرداد اجراهای خود را آغاز می‌کند. این نمایش هرشب ساعت ۲۰:۳۰ اجرا خواهد شد و محمدرضا پورحسین بازیگر پیشکسوت تئاتر در این نمایش به ایفای نقش می پردازد.

نمایش «پا» به کارگردانی آرمین حمدی پور که نمایش برگزیده نخستین جشنواره تئاتر شهرزاد بود تا اواخر مردادماه سال جاری هر شب ساعت ۱۹ در سالن شماره ۳ پردیس تئاتر شهرزاد به اجراهای خود ادامه می دهد.

نگین تهمتن، پویان فریدونی، فرزاد ناموری، حانیه رضایی و رعنا شبانکاره بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش می پردازند و تهیه کنندگی آن بر عهده نوید محمدزاده است.

نمایش «بانوایان» به کارگردانی علی نیکزاد عنوان اثر نمایشی است که اجراهای آن از نیمه مرداد ماه آغاز شده است و تا اواسط شهریور ماه ادامه خواهد داشت، این نمایش بر اساس متن «همه دزدها، دزد نیستند» نوشته داریو فو است و هر شب ساعت ۲۱:۴۵ در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می رود.

همچنین نمایش کودک و نوجوان «گروفالو» به کارگردانی آرش شریف زاده هر روز ساعت ۱۷:۳۰ در سالن شماره ۳ پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می رود.