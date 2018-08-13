به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن فتحی زاده صبح دوشنبه در دیدار با استاندار ایلام اظهار داشت: نیروی انتظامی مانند سال های گذشته با تمامی امکانات و تجهیزات در اربعین حضوری فعال دارد.

وی تصریح کرد: تامین امنیت و آرامش برای تردد زوار اولویت اول نیروی انتظامی است، البته طرح های نیروی انتظامی برای مدیریت ترددها از مبدا آغاز خواهد شد.

فتحی زاده با اشاره به اینکه مرز مهران شاهد تردد بیش از ۵۰ درصد زوار است، تصریح کرد: ایجاد لایه های کنترلی در مرز مهران نسبت به سال گذشته بیشتر می شود و از مردم تقاضا داریم بدون ویزا و گذرنامه به مرزها مراجعه نکنند.

وی تصریح کرد: قطعا زائران بدون ویزا مانند سال های گذشته به شهرهای خود بازگشت داده می شوند و امسال نیروی انتظامی با ایجاد لایه های بیشتری کنترلی اجازه تردد به زائران بدون ویزا حتی به داخل شهرهای مرزی هم نخواهد داد.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا بیان داشت: کمتر از دو ماه دیگر فرصت باقی مانده، زیرساخت های نرم افزای و ساخت افزاری در مرزها به خصوص مرز مهران باید بیشتر شود.

وی افزود: هیچ گونه ویزایی نباید در مرزها صادر شود چراکه این کار باعث شلوغی و ازدحام جمعیت در مرزهای کشور می شود.

فتحی زاده با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از ۶۰ هزار بدون ویزا در مرزهای از خروج آنها جلوگیری شد، گفت: از مردم تقاضا داریم حتما با ویزا و گذرنامه معتبر به مرزها وارد شوند تا بری آنها مشکلاتی پیش نیاید.