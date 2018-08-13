به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، وزارت کشور عراق در بیانیه ای از عملیات جدید نیروهای این کشور علیه تروریست های تکفیری در شهر موصل خبر داد.

بر اساس این گزارش، این وزارتخانه اعلام کرد که نیروهای عراقی عملیات های ویژه ای را در دو محور غربی و شرقی موصل ترتیب دادند.

طبق اعلام وزارت کشور عراق، نیروهای این کشور موفق شدند در منطقه «الزهراء» در شرق موصل سه عنصر تکفیری داعش را بازداشت کنند.

این در حالی است که در منطقه «النهروان» در محور غربی موصل نیز سه عنصر تکفیری دیگر توسط نظامیان ارتش عراق دستگیر شدند.