به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای خاتم (ص) و مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۸، با عنایت بر تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده و حمایت از کالای ایرانی و نامگذاری شعار امسال با موضوع حمایت از کارگر، کالا و تولیدات ایرانی، مسابقه اقتصادگراف در سه بخش نقاشی، گرافیک و کاریکاتور برگزار می شود.

در این مسابقه شرکت کنندگان می توانند با استفاده از ایده های جالب و نیز رجوع به آیات و روایات و با مشاهدات خود در بخش های سه گانه آثارشان را ارسال کنند و پس از داوری به نفرات برتر در هر رشته جوایزی نفیسی اهدا خواهد شد.

این مسابقه هنری با محورهای سبک زندگی ایرانی اسلامی، اقتصاد مقاومتی خوداتکایی، خودباوری، عزت ملی و کسب رزق حلال با رویکرد حمایت از کالا و تولیدکننده ایرانی در سه بخش نقاشی، گرافیک و کاریکاتور برگزار می شودو تمامی آثار می‌بایست به همراه رزومه، مشخصات شناسنامه‌ای و کد ملی صاحب اثر، شناسنامه اثر، شماره تلفن ثابت و همراه به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.

علاقمندان برای در این مسابقه تا تا ۱۵ شهریور فرصت دارند آثار هنری خود را به دبیرخانه مسابقه، به نشانی یافت آباد، شهرک ولیعصر (عج)، انتهای خیابان حیدری جنوبی، خیابان پژاند، بوستان لواسانی ارسال کنند.