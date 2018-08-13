به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «جمانه غنیمات» سخنگوی دولت اردن امروز اظهار داشت: عملیات السلط با موفقیت و با همکاری تمامی نهادها و موسسات به پایان رسید. برخی رسانه ها اطلاعات دروغ درخصوص این عملیات منتشر کردند و انتشار اسامی نادرست، روند عملیات را تحت الشعاع قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: نبرد با تروریسم هنوز به اتمام نرسیده است و ادامه دارد و حادثه السلط استثناء نبود. ما وارد جنگ با تروریسم و عوامل آن می شویم. ما باید راهبردهای خود را برای مبارزه با تروریسم ارتقا ببخشیم.

شهر السلط در در ۱۰ کیلومتری غرب امان طی روزهای اخیر شاهد درگیری تروریست ها با نیروهای امنیتی اردن بود. مقامات اردن و منطقه حوادث تروریستی اخیر در اردن را محکوم کرده اند.