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۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ۶:۴۶

معاون کمیته امداد تهران خبر داد؛

بهره مندی ۱۳هزار نفر ایتام تهرانی طرح محسنین ازخدمات کمیته امداد

بهره مندی ۱۳هزار نفر ایتام تهرانی طرح محسنین ازخدمات کمیته امداد

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان تهران، گفت: ۱۳ هزار و ۲۵۳ نفر از فرزندان« طرح محسنین» از خدمات کمیته امداد استان تهران بهره‌مند هستند که ۹۱۶ نفر از آنها حامی ندارند.

 محمدهادی سیف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۹ هزار و ۶۵۳ فرزند یتیم و محسنین از خدمات این نهاد در استان تهران بهره مند هستند، گفت: همه فرزندان یتیم دارای حامی اما ۹۱۶ نفر از فرزندان طرح محسنین بدون حامی هستند.

وی به تعداد حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد استان تهران اشاره کرد و ادامه داد: ۷۵ هزار و ۵۶۷ حامی نوع دوست و خیر از فرزندان یتیم و محسنین حمایت می کنند که از این تعداد ۳۵ هزار و ۶۹۲ نفر حامی ایتام هستند و مابقی از فرزندان محسنین حمایت می کنند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان تهران تعداد حامیانی که به طور مشترک از فرزندان یتیم و محسنین حمایت می کنند را ۷۴۱ نفر اعلام و بیان کرد: چهار هزار و ۷۴۷ نفر نیز از طریق ثبت نام در سایت محسنین عضو طرح اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد استان تهران هستند.

سیف ضمن قدردانی از خیران و حامیان نیک اندیش یاد آور شد: خیران وحامیان در بهار ۹۷ بیش از ۱۸ میلیارد و ۳۶۴ میلیون تومان به فرزندان معنوی خود در قالب طرح اکرام و محسنین کمک کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد رشد داشته است.

وی به طرح محسنین اشاره کرد و خواستار کمک و حمایت نیکوکاران و خیران از فرزندان بدون حامی این طرح شد و گفت: طرح محسنین یکی از طرح های حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) است که با هدف حمایت مالی از کودکان با سرپرست ناتوان، زندانی و متارکه ای راه اندازی شده است.

کد مطلب 4373617
مهناز قربانی مقانکی

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