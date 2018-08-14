بهره مندی ۱۳هزار نفر ایتام تهرانی طرح محسنین ازخدمات کمیته امداد

محمدهادی سیف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۹ هزار و ۶۵۳ فرزند یتیم و محسنین از خدمات این نهاد در استان تهران بهره مند هستند، گفت: همه فرزندان یتیم دارای حامی اما ۹۱۶ نفر از فرزندان طرح محسنین بدون حامی هستند.

وی به تعداد حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد استان تهران اشاره کرد و ادامه داد: ۷۵ هزار و ۵۶۷ حامی نوع دوست و خیر از فرزندان یتیم و محسنین حمایت می کنند که از این تعداد ۳۵ هزار و ۶۹۲ نفر حامی ایتام هستند و مابقی از فرزندان محسنین حمایت می کنند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان تهران تعداد حامیانی که به طور مشترک از فرزندان یتیم و محسنین حمایت می کنند را ۷۴۱ نفر اعلام و بیان کرد: چهار هزار و ۷۴۷ نفر نیز از طریق ثبت نام در سایت محسنین عضو طرح اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد استان تهران هستند.

سیف ضمن قدردانی از خیران و حامیان نیک اندیش یاد آور شد: خیران وحامیان در بهار ۹۷ بیش از ۱۸ میلیارد و ۳۶۴ میلیون تومان به فرزندان معنوی خود در قالب طرح اکرام و محسنین کمک کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد رشد داشته است.

وی به طرح محسنین اشاره کرد و خواستار کمک و حمایت نیکوکاران و خیران از فرزندان بدون حامی این طرح شد و گفت: طرح محسنین یکی از طرح های حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) است که با هدف حمایت مالی از کودکان با سرپرست ناتوان، زندانی و متارکه ای راه اندازی شده است.