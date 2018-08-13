به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، «بیت بارون» سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان با اشاره به اینکه کشورش مهمترین شریک تجاری ترکیه است اعلام کرد: حجم تجارت دو کشور در سال گذشته ۳۷.۷ میلیارد یورو بوده است.

سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان که در یک کنفرانس خبری در برلین با خبرنگاران گفتگو می کرد، با اشاره به تحولات اقتصادی در ترکیه اظهار داشت: اکنون نمی توان درباره تأثیر یا عدم تأثیر این تحولات بر آلمان سخن گفت.

این در حالیست که «پیتر آلتمایر» وزیر اقتصاد آلمان نیز دیروز یکشنبه اعمال تعرفه از سوی آمریکا علیه ترکیه را محکوم کرده بود.

وزیر اقتصاد آلمان در این باره گفته بود: آنکارا دارای جایگاه در امنیت و اعتماد اروپا است. تاریخ نشان داده است که مصرف کنندگان اولین کسانی هستند که تحت تأثیر جنگ تجاری قرار می گیرند؛ چرا که اجناس در چنین حالتی با افزایش قیمت مواجه شده، گران می شوند.

گفتنی است، آمریکا به دنبال عدم آزادی یک کشیشِ متهم در ترکیه، تحریم هائی را علیه آنکارا اعلام کرده و نیز این کشور را در شمول اعمال تعرفه های گمرکی بر محصولات صادراتی از ترکیه به آمریکا قرار داد.