به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، آلمان امروز دوشنبه اعلام کر که محافظ اخراج شده اسامه بن لادن سرکرده گروهک تروریستی القاعده دیگر نمی تواند به این کشور بازگردد.

اعلام ممنوع الورود بودن وی به آلمان در حالی از سوی مقامات آلمانی مطرح شده است که دادگاهی در این کشور پیشتر اعلام کرده بود که اخراج این فرد از برلین به تونس غیرقانونی بود است.

این درحالیست که «سامی عیدودی» (Sami Aidoudi) محافظ تونسی‌تبار اسامه بن لادن سرکرده گروهک تروریستی القاعده شششم شهریور ماه سال جاری از زندانی در تونس آزاد شد.

یک مقام قضائی تونس در این خصوص اعلام کرد: از زمان بازگرداندن وی از آلمان به تونس، محافظ بن لادن در بازداشت به سر می بُرد؛ اما بر اساس اعلام مقامات مرتبط در تونس، از آنجائیکه در حال حاضر نمی توان وی را متهم دانست، فعلاً از زندان آزاد می شود. آزادی وی تنها تا پایان تحقیقات کنونی ادامه داشته و «سامی عیدودی» نمی تواند از کشور خارج شود.

وی پیشتر بنا به درخواست تونس از آلمان برای محاکمه به این کشور مُسترد گردیده بود.

پس از انتقال محافظ بن لادن به تونس برخی از مقامات قضایی آلمان خواستار بازگرداندن وی به این کشور شدند.

از سوی دیگر «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان درباره این موضوع تاکید کرده بود که اصول حقوق قضایی آن طور که صحیح است به اجرا در آید.

گفتنی است محافظ سابق سرکرده گروهک القاعده که نام وی طبق قوانین آلمان تنها سامی.ای (Sami A) اعلام شده مظنون به سکونت در اردوگاه گروهک القاعده در افغانستان در سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ است.

«سامی عیدودی» ضمن رد این اتهام، مدعی است که در آن زمان در کراچی مشغول به تحصیل بوده است.