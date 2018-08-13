به گزارش خبرنگار مهر، هفتادوسومین جلسه شورای اسلامی شهر کرمانشاه با دستور کار انتخاب شهردار کرمانشاه بی‌نتیجه ماند و اجماع لازم برای رای‌گیری در مورد غلامرضا تنها کاندیدایی که برای پست شهردار اعلام آمادگی کرده است حاصل نشد.

«تک‌گزینه» پست شهردار کرمانشاه نتوانست باز هم اعضای شورای شهر را برای تصاحب کرسی شهردار متقاعد کند و این بار صحبت از یک لیست 11 نفره پیشنهاد شده از سوی اعضا شد.

در این جلسه برخی‌ها به صراحت از امیری خواستند انصراف بدهد، اما وی قاطعانه پای حرفش ایستاده و اعلام کرد نمی‌خواهد انصراف دهد.

این جلسه که بارها برای لحظاتی به تنش کشیده شد در نهایت با پیشنهاد 6 نفر از اعضا غیرعلنی شد که این موضوع به اعتراض شدید خبرنگاران شد که به عنوان ناظر افکار عمومی در این جلسه حضور داشتند؛ هرچند غیرعلنی شدن این جلسه هم کارساز نبود و دقایقی بعد در نهایت اعضا پایان جلسه را اعلام کردند و بررسی این موضوع را به روز چهارشنبه هفته جاری موکول کردند.