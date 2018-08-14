ذائقه های مختلف سیاسی در حوزه رسانه سبب رشد جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محسنی بعدازظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن میرزا شفتی فرمانداری شهرستان شفت برگزار شد، اظهار کرد: خبرنگاری شغلی حاصل تعهد و عشق است. اگر اصحاب رسانه در اجرای رسالت خود دارای تعهد و عشق نباشند نمی توانند به درستی مشکلات جامعه را به مسئولان منتقل کنند.

وی با بیان اینکه ذائقه سیاسی و طیف های مختلف در عرصه رسانه سبب رشد و شکوفایی جامعه می شود، افزود : هیچ مسئولی نمی تواند خود را مبرا از نقد و نقادی بداند.

فرماندار شفت با تأکید بر ضرورت نقدپذیر بودن مسئولان، گفت: خبرنگاری باید صرف نظر از ذائقه سیاسی و تنها با نگاه به منافع ملی و جایگاه نظام باشد در این صورت همه انتقادات رسانه قابل قبول است.

وی با اشاره به اینکه قلم دارای جایگاه و اهمیت خاصی است و به واسطه همین جایگاه خداوند در قرآن به آن قسم یاد کرده است، خاطرنشان کرد: رسانه باید تلاش کند در بیان مسائل صداقت را داشته باشد. نباید اختلاف سلایق و دیدگاه افراد را از دیدگاه منصافانه جدا کند.

فرماندار شفت با اشاره به برخی از مشکلات این شهرستان، گفت: اقدامات مناسبی در دو سال گذشته برای رسیدگی به مشکلات مردم و مطالبات به حق آنها انجام شده و در بسیاری از شاخص ها در شهرستان شفت شاهد رشد هستیم.

وی با بیان اینکه ۳۵ روستای شهرستان شفت فاقد آب شرب سالم است، ادامه داد: با اقدامات انجام شده امروز ۱۵ پروژه آماده بهره برداری در حوزه آب در سطح شهرستان طی هفته دولت داریم.

فرماندار شفت با اشاره به نبود طرح مطالعاتی در زمینه فاضلاب شهری شفت در سال های گذشته، افزود: خوشبختانه با پیگیری های لازم که در این حوزه صورت گرفته در مراحل انتهای آن برای عملیاتی شدن قرار داریم.

محسنی در ادامه با بیان اینکه با اختصاص ۶۵۰ میلیون تومان فاز اول فاضلاب امامزاده ابراهیم اجرایی شده است، گفت: برای اجرای فاز دوم باید مردم منطقه فاضلاب را به سپتیگن وصل کنند که تاکنون اجرایی نشده است.

وی یکی از اولویت های دولت را ایجاد اشتغال و توجه به واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل دانست و خاطرنشان کرد: یک میلیارد تومان در حوزه مشاغل خانگی و ۱۲ میلیارد تومان در حوزه روستایی طرح تعریف شده است.

به گفته این مسئول در سال جاری ۲۱ میلیارد تومان تسهیلات رونق اشتغال برای شهرستان در نظر گرفته شده بود که ۱۶ میلیارد تومان آن جذب شده است.

وی با بیان اینکه امروز کشور در برهه حساسی قرار دارد، تاکید کرد: در این مقطع حساس همه باید در کنار هم باشیم و در این میان نقش رسانه بسیار اهمیت دارد.

فرماندار شفت با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته شاهد کاهش اعتبارات این شهرستان بوده ایم، افزود: این موارد دلیل به عدم خدمات رسانی و توجه به مطالبات مردمی نیست.