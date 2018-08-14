کاشت ۳۰۰ اصله نهال، جریمه متخلف زیست محیطی در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان، وحید سید جعفری در این باره گفت: به موجب حکم یاد شده فرد محکوم می بایست سیصد اصله نهال را باهماهنگی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان غرس کند.
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان ادامه داد: در ماموریتی دیگرماموران یگان اجرایی این شهرستان در حین گشت وپایش موفق به دستگیری شکارچی متخلف و کشف و ضبط قسمتی از لاشه یک راس قوچ وحشی شکار شده در منطقه حفاظت شده سعدی شدند.
وی اضافه کرد: در جریان همین پرونده یک قبضه سلاح ساچمه زنی متعلق به غیرهم کشف و ضبط شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان گفت: باتوجه به حسن ارتباط قانونمند محیط زیست استان با مجموعه قضایی استان، در پرونده دیگری ازجرایم زیست محیطی در شهرستان کرمان رای سبز صادرشد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان، وحید سید جعفری در این باره گفت: به موجب حکم یاد شده فرد محکوم می بایست سیصد اصله نهال را باهماهنگی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان غرس کند.
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