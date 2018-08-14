تاکید وزرای خارجه ترکیه و روسیه بر بی اعتبار ی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقـل از آناتولی، مولود چاووش اغلو، وزیر خارجه ترکیه در جریان نشست خبری مشترک با همتای روسی خود هشدار داد که تحریم‌های آمریکا علیه ترکیه به بی اعتباری و خدشه دار شدن آبروی این کشور منجر خواهد شد.‌

وزیرخارجه ترکیه همچنین در جلسه خبری خود در جریان دهمین کنفرانس سفیران در آنکارا برگزار شد، با اشاره به جنگ اقتصادی آمریکا علیه ترکیه افزود: دوره زورگویی باید پایان یابد.

وزیرخارجه ترکیه همچنین با اشاره به تحریم‌های اخیر واشنگتن علیه ترکیه افزود که کشورش در مقابل آمریکا و هر کشوری که بدنبال اعمال تحریم باشد، خواهد ایستاد.

در نشست خبری اخیر، سرگئی لاوروف، وزیرخارجه روسیه نیز ضمن ناعادلانه خواندن تحریم‌های آمریکا، تاکید کرد که این تحریم‌ها نمی‌تواند برای طولانی مدت ادامه یابد و اعتبار آمریکا را خدشه دار خواهد ساخت.

روابط ترکیه و آمریکا پس از اعمال تعرفه ۲۰ درصدی بر برخی کالاهای وارداتی از ترکیه در آمریکا و همچنین بازداشت یک کشیش آمریکایی در انکارا به شدت تیره و پرتنش شده است.