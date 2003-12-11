اوضاع حقوق بشر در عراق تاسف بار است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مركز اطلاعات سازمان ملل ، "كوفي عنان" دبير كل سازمان ملل در پي مشاهده وضعيت حقوق بشر درعراق اعلام كرد وضعيت نابهنجار در اين كشور فقط با راه حل هاي نظامي حل نمي شود.

عنان درگزارش قبلي كه براي مجمع سران سازمان ملل آماده كرد، اظهار داشت: خطراتي كه از سوي حملات شورشيان مردم را تهديد مي كند، از شدت روزافزوني برخوردار است و مردم اين منطقه را به شدت تهديد مي كند و راهكارهاي نظامي، اين موضوع را برطرف نخواهد كرد. "

وي ازهيئت كمكي سازمان ملل در عراق خواست كه به برقراري امنيت در اين كشور كمك كنند و اوضاع مردم را از لحاظ امنيتي ارتقا بخشند.

دبيركل سازمان ملل با اشاره به لزوم بررسي بيشتر وضعيت حقوق بشر در عراق اعلام كرد سياست گذاري هاي جديد دراين كشور بايد با توجه به نيازهاي موجود صورت بگيرد. وي از ديدار هيئتي از سازمان در آغاز سال 2004 از عراق خبر داد.