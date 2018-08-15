به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی ۱۲ نفره کبدی ایران برای تصاحب سکوی اول آسیا خیز برداشته است و با تمرینات فشرده‌ای که داشته تنها روی کسب مدال طلای این بازی‌ها متمرکز شده است.

محمد قربانی عضو تیم ملی کبدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به همراه ۴۰ نفر از ورزشکاران از دی ماه سال گذشته در اردوهای آماده سازی هستیم که این تعداد در اردوی قبل به ۱۲ نفر پایانی ختم شد.

وی با اشاره به اینکه این اردوها جز یک اردو که در کیش برگزار شد بیشتر در شهرهای شمالی برگزار شده است، افزود: از بین این ۱۲ اردو ۲ اردو خارج کشور که یکی از آنها جام جهانی کوچک درشهر دبی امارات بود در این مسابقات از بازیکنان اصلی تیم ملی استفاده نشد و ۱۴ بازیکن کم تجربه به کارگیری شدند با این حال این اعتماد نتیجه داد و نایب قهرمان این مسابقات شدیم .

قربانی بیان داشت: ماه گذشته به هند اعزام و چند مسابقه نیز آنجا برگزار کردیم.

وی سریلانکا، بنگلادش، کره جنوبی، پاکستان وهندوستان را رقبای اصلی ایران در بازی‌های آسیایی جاکارتا برشمرد و افزود: البته هیچ کشوری را نمی شود دست کم گرفت چون بازی های آسیایی است و یک جابجه‌ایی مدال در هر کشوری می تواند همه معادلات را برهم زند.

عضو تیم ملی کبدی تصریح کرد: البته ما هم با تمام قوا وارد مسابقات می شویم، با توجه به تمریناتی که داشتیم و همچنین پیشینه بازی‌های آسیایی که ۲ دوره مدال نقره کسب و دوره گذشته نیز با اختلاف یک امتیاز باختیم این دوره به طلا می اندیشیم و برای آن تلاش کردیم.

قربانی ضمن تقدیر از حمایت اداره‌کل ورزش و جوانان و هیئت کبدی استان خاطرنشان کرد: هشت ماه دور از خانواده بودم اگر این مهربانی مسئولان نبود در این راه شکست می خوردیم و اینک جزو اعزامی ها نبودیم؛ امیدواریم با کسب مدال، این زحمات را جبران کنیم.

وی در مورد افتخاراتش نیز گفت: حدود چهار سال عضو تیم ملی کبدی و سه سال کاپیتان تیم ملی جوانان بودم، در رده سنی جوانان مدال نقره آسیا را داشتم و همچنین طلای مسابقات بین المللی اروند در جام فجر را کسب کردم، در رده بزرگسالان هم به همراه تیم مقام دوم جام جهانی کوچک دبی را بدست آوردیم و اینک به مسابقات آسیایی اعزام می شوم امسال هم در لیگ برتر به همراه تیم دهیاری گردگان مدال طلا را کسب کردیم و فنی ترین بازیکن لیگ برتر شناخته شدم.

قربانی با گلایه از توجه رسانه ها به رشته کبدی با وجود اینکه بیشترین شمار نفرات اعزامی به مسابقات آسیایی را دارند گفت: این کم توجهی رسانه ها باعث ناشناخته ماندن رشته ما می شود در حالی که اگر قهرمانان بیشتر معرفی شوند باعث انگیزه میان جوانان و پیمودن روند روبه رشد رشته کبدی خواهد شد تا در مسابقات آسیایی شاهد اعزام های بیشتر باشیم.