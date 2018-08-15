ترامپ و تحریم ها کاری از پیش نمی برند/ظرفیت اقتصادی منطقه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله مهاجر صبح چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با عنوان اینکه ترامپ و ترامپ ها و تحریم ها نمی توانند کاری از پیش برند اما مردم از بی تدبیری انتقاد دارند، به بازار ارز ثانویه اشاره و اضافه کرد: ارز ثانویه مشکلاتی را فراروی صادرات و واردت به وجود آورده است.

وی به هدفگذاری صادرات سه میلیارد دلاری در افق برنامه ششم توسعه اشاره و اضافه کرد: رسیدن به این هدفگذاری تا افق ۱۴۰۰ امری شدنی است.

مهاجر با اشاره به صادرات ۴۰۰ میلیون دلاری طی سال قبل در استان افزود: همین میزان نیز کالای استان از دیگر استان ها صادر شده است.

وی رشد میزان صادرات چهارماه اول سال جاری را ۱۴ درصد اعلام کرد و گفت: در چهارماه پارسال ۱۲۹ میلیون دلار صادرات کالا از استان انجام شد و این میزان سال جاری به ۱۴۷ میلیون دلار رسیده است.

مهاجر، با بیان اینکه کشورهای سی آی اس، عراق، افغانستان از جمله کشورهای هدف صادراتی به شمار می روند اظهار داشت: بسته سه میلیارد دلاری صادرات از سوی اتاق بازرگانی تهیه شد و به زودی رونمایی می شود.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران تصریح کرد: در سال جاری ۲۲۵ میلیون دلار گواهی مبداء صادر شده است و بخشی از کالاها از گمرکات سایر استان ها صادر شده است.

مهاجر به بازار و نوسانات ارز اشاره کرد و کارشناسی های صورت گرفته در حوزه ارز را نامناسب دانست و گفت: برای ارز ثانویه کارشناسی درست انجام نشد و موجب بروز انحرافاتی شده است.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران با عنوان اینکه اقتصاد و بازار ارز را بدون کارشناسی نمی توان راهبری کرد زیرا در این صورت مردم باید تبعات آن را بپردازند، ادامه داد: بازار ثانویه برای صادرات و واردات نیز مشکلاتی ایجاد کرده است.

وی، ایجاد منطقه آزاد را مشکل دیرینه مازندران برشمرد و گفت: منطقه آزاد یک ظرفیت مهم اقتصادی به شمار می رود و برای تحقق آن نیازمند همدلی هستیم.

مهاجر تاکید کرد باید تدبیر مناسبی برای تحقق منطقه آزاد صورت گیرد تا به سهم خودمان در این بخش برسیم و باید همدلی لازم صورت گیرد و کارشناسی شده و منطقی باید مسئله منطقه آزاد را پیگیری کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران با عنوان اینکه منافع شهرستانی را در ایجاد منطقه آزاد نباید لحاظ کنیم تصریح کرد: بندر امیرآباد شرایط لازم برای ایجاد منطقه آزاد را دارا است و تحقق این هدف همه مدیران و نمایندگان باید در کنار یکدیگر قرار گیرد.