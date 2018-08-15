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۲۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۲۲

۵۶ نظامی افغانستانی در حمله طالبان کشته شدند

۵۶ نظامی افغانستانی در حمله طالبان کشته شدند

۵۶ نظامی افغانستانی در اثر حمله طالبان به ولایت «بغلان» این کشور، کشته شدند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، در اثر حمله‌ تهاجمی طالبان به مواضع نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت بغلان ۵۶ نظامی این کشور کشته شدند.

«دلاور ایماق»  نماینده‌ مردم بغلان در پارلمان افغانستان گفت که نیمه شب گذشته طالبان به منطقه‌ «علاءالدین» واقع در ولایت بغلان حمله کرده و ۵۶ نظامی افغانستان را کشته اند.

وی افزود که در این درگیری ۴۵ نیروی ارتش ملی افغانستان به همراه ۱۱ پلیس محلی از جمله، «مومن‌الله» فرمانده نیروهای محلی این ولایت کشته شدند.

به‌ گفته‌ نماینده مردم بغلان، طالبان تمام تجهیزات پاسگاه‌های پلیس محلی و ارتش ملی افغانستان را نیز باخود برده اند.

کد مطلب 4375165

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