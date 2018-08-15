به گزارش خبرنگار مهر، طی یکی دو ماه اخیر خبر تصادفات با تعداد فوتی های بالا در جاده های استان اردبیل جزو تکراری ترین خبرها بود، تصادفاتی که به نظر می رسید با وجود همه نظارت ها، هشدارها و تاکیدات پلیس تمامی نداشت.

طی چهار ماه گذشته هیچ آمار رسمی نیز از سوی دستگاه های متولی در این زمینه اعلام نشده بود، ولی آنچه که مسلم بود افزایش قابل توجه در بحث فوتی های تصادفات بود.

آمارهای اعلام شده از سوی پزشکی قانونی استان اردبیل دقیقا براساس انتظارات و مطابق با خبرهای ناخوشایند منتشر شده طی چهار ماهه اول سال بود یعنی افزایش کشته ها در تصادفات جاده ای.

براین اساس مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل آمار کشته ها در تصادفات شهری و جاده ای استان را طی چهار ماهه اول امسال ۷۵ نفر اعلام کرد.

حامد پورعزیز در جلسه شورای قضایی استان اردبیل تاکید کرد که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد افزایش را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه از مجموع فوتی های تصادفات ۶۸ مورد در جاده های برون شهری و جاده های روستایی بوده است، تصریح کرد: هفت مورد فوتی نیز در مسیرهای درون شهری استان رخ داده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل با اشاره به افزایش فوتی های تصادفات در جاده های برون شهری و روستایی متذکر شد: طبق آمار مستخرجه در بحث فوتی های جاده ای شاهد رشد ۵۴.۵ درصدی هستیم.

به گفته وی در بحث تصادفات درون شهری آمار چهار ماهه اول سال در مقایسه با آمار مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش داشته است.

پورعزیز با توجه به این آمارها از شهروندان خواست با رعایت بیشتر و دقیق تر قوانین و مقررات رانندگی جان خود، خانواده و دیگران را به مخاطره نیندازند.